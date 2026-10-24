Maroc: Le PLF 2027 prévoit la création de 34.454 nouveaux postes budgétaires

Le projet de loi de finances (PLF) de l'année 2027, qui a été présenté vendredi au Parlement par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Performance publique, Fouzi Lekjaa, prévoit la création de 34.454 postes au titre du Budget Général pour l'année prochaine.

Ces postes se répartissent essentiellement sur le ministère de l'Intérieur (14.200), l'Administration de la Défense nationale (5.500), le ministère de la Santé et de la Protection sociale (5.400), le ministère de l'Économie, des Finances et de la Performance publique (2.460), le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation (1.920) et la Délégation générale à l'Administration pénitentiaire et à la Réinsertion (1.500), précise-t-on dans le corps du PLF 2027.

D'après la même source, la Cheffe du gouvernement est habilitée à répartir 500 postes budgétaires entre les différents départements ministériels et institutions, dont 200 sont réservés au profit des personnes en situation de handicap.

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Outre des postes budgétaires précités, il est créé, à compter du 1er janvier 2027, auprès du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification, 600 postes budgétaires destinés à la régularisation de la situation des fonctionnaires régis par le décret n°2-24-140 du 13 chaabane 1445 (23 février 2024) portant statut particulier des fonctionnaires du ministère chargé de l'Éducation nationale, titulaires du diplôme de doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent, ayant passé avec succès le concours d'accès au corps des enseignants-chercheurs de l'éducation et de la formation et ce, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

À compter de la même date, les postes occupés par les intéressés dans ce ministère correspondant à leurs situations avant ladite régularisation seront supprimés.

En outre, il est prévu de créer 15.590 postes au profit des Académies Régionales de l'Éducation et de la Formation (AREF) réservés au recrutement des professeurs, et 2.600 postes au profit des Groupements Sanitaires Territoriaux (GST).