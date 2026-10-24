Maroc: IR - Le PLF 2027 prévoit la rationalisation de l'exonération des indemnités destinées à couvrir les frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi

24 Octobre 2026
Libération (Casablanca)
Par Libération

Le projet de loi de finances (PLF) de 2027 prévoit la rationalisation de l'exonération d'IR (impôt sur le revenu) prévue pour les indemnités destinées à couvrir les frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi, selon la note de présentation de ce PLF, publiée sur le site du ministère de l'Économie, des Finances et de la Performance publique.

Cette mesure, qui sera mise en oeuvre à l'horizon 2031, parallèlement à l'entrée en vigueur du nouveau barème cible de l'IR, vise à rationaliser l'exonération de l'IR applicable aux indemnités versées aux employés pour l'appliquer uniquement aux indemnités spécifiques que l'employeur verse aux employés pour rembourser les frais effectifs et dûment justifiés qu'ils ont engagés dans l'intérêt exclusif de l'employeur, qu'elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement, à l'exclusion des indemnités versées de manière permanente pour l'exercice normal de la fonction ou de l'emploi qui constituent des compléments de salaires imposables dans les conditions de droit commun, explique cette note de présentation.

D'après la même source, cette mesure va permettre de lutter contre les pratiques d'optimisation et d'abus de droit constatées qui visent à exonérer indûment certaines sommes qualifiées d'indemnités alors qu'elles sont attribuées en raison des fonctions habituelles du salarié, sans couvrir une dépense professionnelle spécifique effectivement supportée.

Il est également proposé de clarifier la définition des revenus salariaux et assimilés soumis à l'IR qui comprend toutes les indemnités et émoluments, quelle que soit leur nature ou leur qualification.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, le PLF 2027 prévoit de relever les taux forfaitaires de déduction des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi à 45%, pour l'ensemble des salariés, avec un plafond de déduction de 35.000 dirhams, afin d'alléger la pression fiscale sur les salariés. Cet avantage sera, à l'horizon 2031, non cumulable avec les indemnités exonérées prévues dans le Code général des Impôts (CGI).

La note de présentation rappelle qu'actuellement, le taux forfaitaire de déduction des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, prévu par le CGI, est de 35% pour les personnes dont le revenu brut annuel imposable n'excède pas 78.000 dirhams. Ce taux est fixé à 25% pour les personnes dont le revenu brut annuel imposable est supérieur à 78.000 dirhams, avec un plafond de déduction de 35.000 dirhams.

D'autres personnes relevant de certaines catégories professionnelles bénéficient de la déduction selon des taux forfaitaires plus avantageux, allant jusqu'à 45%, avec un plafond de déduction également de 35.000 dirhams. Ces personnes ne peuvent bénéficier du cumul de cet avantage avec l'exonération des indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi prévue à l'article 57-1° du CGI.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.