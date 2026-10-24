Tunisie: Villes durables en région MENA - La Chaire ONU-Habitat Isci-Mena tient à Tunis son premier Comité de pilotage

Chercheurs, praticiens et partenaires ont dressé le bilan 2025-2026 de la première chaire universitaire cofondée par ONU-Habitat et tracé la feuille de route 2027.

La Presse -- Le Bureau d'ONU-Habitat en Tunisie et l'Université Gustave Eiffel ont réuni jeudi 22 octobre, à aux Berges du Lac, le Comité de pilotage annuel de la Chaire ONU-Habitat Isci-Mena (Innovation sociale et coopération internationale à impact pour des villes et territoires vivables), consacrée à l'innovation sociale et aux villes durables dans la région Mena. Après une première édition à Paris en septembre 2025, cette deuxième réunion se tient pour la première fois en Tunisie, pays où la Chaire conduit l'essentiel de ses projets. Une cinquantaine de participants, sur place et à distance, y ont pris part : chercheurs, praticiens, représentants d'institutions tunisiennes et partenaires internationaux.

Un bilan riche pour 2025-2026

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sécheresses, inondations, érosion des sols et des littoraux : les villes de la rive sud de la Méditerranée sont en première ligne face au réchauffement climatique. Signée le 5 novembre 2024 au Caire, lors du 12e Forum urbain mondial, la Chaire Isci-Mena accompagne la localisation de l'ODD 11 (« Villes et communautés durables ») par l'innovation sociale, en partant des besoins des acteurs des territoires pour identifier des solutions adaptées localement. Chaque projet est copiloté par un chercheur de l'Université Gustave Eiffel et un responsable de projet d'ONU-Habitat, et cofinancé par les deux institutions.

La séance d'ouverture s'est déroulée en présence de Dr Rania Hedeya, directrice du Bureau régional d'ONU-Habitat pour les pays arabes, de Venceslas Biri, premier vice-président de l'Université Gustave Eiffel, de Aida Robbana, cheffe du Bureau ONU-Habitat Tunisie et coordinatrice de la Chaire, et de Pr Amina Béji-Bécheur (Eivp, Université Gustave Eiffel), également coordinatrice.

Dr Rania Hedeya a aussi présenté les priorités d'ONU-Habitat pour la région Mena et son Plan stratégique 2026-2030. «Y répondre exige plus que des solutions techniques : cela demande de l'innovation, des partenariats solides et des approches ancrées dans les savoirs locaux et les besoins des communautés», a-t-elle souligné, qualifiant la Chaire de plateforme essentielle pour relier recherche et pratique.

Les porteurs de projets ont présenté à cette occasion les résultats de l'année écoulée. Le projet «Jdid», qui accompagne l'aménagement durable du quartier d'El Agba, à l'ouest du Grand Tunis, a vu ses propositions validées en avril 2026 par les institutions publiques tunisiennes. Ont également été présentés la mesure de l'impact local des objectifs de développement durable, le projet Kerkennah Soumoud, la participation de la Chaire au Forum urbain mondial 2026, ainsi que le séminaire doctoral, mené avec le laboratoire Lab'Urba (laboratoire de recherche en urbanisme, rattaché à l'Université Gustave Eiffel et affilié à l'École d'urbanisme de Paris) et deux établissements tunisiens de l'Université de Carthage spécialisés en architecture, urbanisme et bâtiment.

La Chaire a aussi coorganisé des conférences à l'Université de Tunis et à l'Université de Sfax. Ses travaux ont donné lieu à plusieurs publications et à une thèse codirigée avec l'Institut supérieur de gestion de l'Université de Tunis.

Quatre tables thématiques pour préparer 2027

Quatre tables thématiques ont nourri la réflexion sur la programmation à venir : patrimoines et savoirs vernaculaires, prévention, vulnérabilités et résilience face aux risques, mesure d'impact des projets locaux, services fondamentaux et logement inclusif. La feuille de route 2027 prévoit la poursuite des projets en cours (Jdid, mesure d'impact des ODD, Médina de Tunis, îles Kerkennah, Béni Khalled) et le lancement d'un programme sur les savoirs vernaculaires et la terre crue avec ONU-Habitat Maroc, ONU-Habitat Égypte et l'Université française d'Égypte. Un protocole d'accord avec l'Université de Tunis El Manar est en cours de signature.

La Chaire entend aussi élargir son réseau, avec de nouveaux partenariats avec ONU-Habitat au Sénégal et un cycle de conférences en 2027 : en Tunisie (colloque Gess avec l'Université de Tunis), au Maroc (Université Euromed de Fès et école des mines de Rabat) et en Égypte (Université française d'Égypte).

«Ces initiatives ne peuvent devenir une force de transformation systémique durable que si elles mobilisent les parties prenantes dans une gouvernance multi-niveau et participative», a rappelé dans son intervention à cette occasion Aida Robbana, citant les gouvernements, la société civile, les jeunes générations et le monde académique.

Pour Amina Béji-Bécheur, la Chaire offre à l'Université Gustave Eiffel et à l'Eivp un cadre commun pour relier recherche et formation aux enjeux concrets des villes et des territoires avec les universités de la région Mena.