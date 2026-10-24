Tunisie: Immigrer au Canada - Ce qui change dès le 3 novembre, les Tunisiens concernés

Le Canada modifiera, à compter du 3 novembre 2026, les critères de sélection de son système d'immigration économique Entrée express, en accordant des points supplémentaires à certains candidats disposant d'une expérience professionnelle admissible au Canada ou d'une offre d'emploi dans une profession à salaire élevé. Annoncée le 16 octobre par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), cette réforme concerne également les ressortissants tunisiens qui remplissent les conditions requises, sans être spécifiquement réservée à une nationalité.

L'objectif affiché par Ottawa est de mieux adapter la sélection des immigrants qualifiés aux besoins du marché du travail canadien, tout en attirant et en conservant des profils susceptibles de contribuer à la croissance économique du pays.

Des points supplémentaires pour certaines expériences et offres d'emploi

La réforme prévoit de nouveaux points dans le système de classement global (SCG), utilisé pour classer les candidats d'Entrée express. Deux situations pourront notamment être prises en compte : une expérience de travail admissible acquise au Canada dans une profession à salaire élevé, ou une offre d'emploi admissible dans une telle profession.

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Pour les offres d'emploi, le nombre de points dépendra du niveau salarial de la profession. Selon la grille publiée par les autorités canadiennes, une offre relevant d'une profession dont le salaire médian atteint au moins deux fois le salaire médian de référence pourra rapporter 100 points. Le seuil de 1,5 fois ce salaire médian ouvrira droit à 70 points, tandis que celui de 1,3 fois permettra d'obtenir 50 points.

Ces seuils se rapportent au niveau salarial de la profession, et non simplement au salaire actuel ou antérieur du candidat. Pour le système Entrée express, une profession est considérée comme étant à salaire élevé lorsque son salaire médian atteint au moins 1,3 fois le salaire médian de l'ensemble de la main-d'oeuvre canadienne. Les secteurs concernés peuvent notamment comprendre la santé, les métiers spécialisés, l'ingénierie, les technologies et l'éducation.

Les candidats justifiant d'au moins un an d'expérience de travail admissible au Canada dans une profession à salaire élevé pourront également obtenir des points supplémentaires, selon le niveau salarial de leur profession. Les points accordés au titre de l'expérience professionnelle et ceux liés à une offre d'emploi ne seront toutefois pas cumulés : les candidats admissibles aux deux options bénéficieront de celle qui leur rapporte le plus de points.

L'évaluation de l'impact sur le marché du travail ne sera plus exigée dans certains cas

Dans nos archives Biens du RCD : Plus de 1 milliard de dinars seront restitués à l'État tunisienAutre changement important : à partir du 3 novembre, une évaluation de l'impact sur le marché du travail (EIMT) ne sera plus nécessaire pour qu'une offre d'emploi admissible permette d'obtenir les nouveaux points d'Entrée express. Cette exemption concernera également certaines exigences relatives aux offres d'emploi dans le cadre du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) et du Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), sous réserve des conditions applicables.

La suppression de cette exigence ne signifie toutefois pas que toutes les offres d'emploi seront automatiquement acceptées. Les autorités canadiennes continueront de vérifier leur authenticité, les besoins réels de l'employeur, sa capacité à respecter les conditions proposées ainsi que les qualifications du candidat. Les mesures de contrôle contre la fraude et les déclarations trompeuses seront maintenues.

Les candidats déjà inscrits devront vérifier leur profil

Les personnes dont le profil figure déjà dans le bassin d'Entrée express verront leur score recalculé automatiquement selon les nouvelles règles. Toutefois, celles qui souhaitent obtenir des points au titre d'une offre d'emploi admissible devront vérifier et actualiser leur profil avant le 3 novembre, en veillant à ce que les informations requises soient complètes et exactes.

IRCC précise que le recalcul des scores pourrait prendre jusqu'à deux semaines. Les rondes d'invitations seront suspendues pendant cette période, puis reprendront une fois le processus achevé.

Pour les candidats tunisiens qui envisagent une immigration économique au Canada, cette évolution mérite donc une attention particulière. Elle ne signifie cependant pas que tous les profils bénéficieront automatiquement d'un avantage : les points supplémentaires liés à l'expérience professionnelle visent une expérience admissible acquise au Canada, tandis que ceux liés à une offre d'emploi sont soumis à des critères précis.

Un score plus élevé ne garantit pas une invitation à immigrer. La sélection continuera de dépendre des critères de chaque ronde d'invitations et du seuil de points applicable. Entrée express demeure le système de gestion des demandes de résidence permanente relevant notamment du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral), du Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), de la Catégorie de l'expérience canadienne et d'une partie du Programme des candidats des provinces.