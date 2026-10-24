Tunisie: Francophonie - Sonia M'Barek nommée au Conseil économique et social de l'AUF

La Tunisienne Sonia M'Barek a annoncé, samedi 24 octobre 2026, sa nomination en tant que membre du Conseil économique et social (CES) de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), en qualité de représentante de la région Afrique du Nord.

Elle a également indiqué qu'elle assurera la vice-présidence de la Commission régionale d'experts économiques et scientifiques (CREES) de l'AUF pour cette région, selon un message publié sur sa page officielle Facebook.

Le CES est un organe consultatif de l'AUF chargé notamment de contribuer aux orientations de l'organisation en matière de relations avec le monde socio-économique, d'employabilité et d'entrepreneuriat. La CREES constitue, pour sa part, une instance régionale de consultation associant des compétences universitaires, scientifiques et socio-économiques.

Universitaire, politologue et chanteuse tunisienne, Sonia M'Barek est docteure en sciences politiques de l'Université de Tunis El Manar depuis 2017. Elle a dirigé le Festival international de Carthage en 2014 et 2015, avant d'être nommée ministre des Affaires culturelles en janvier 2016, fonction qu'elle a occupée jusqu'en août de la même année. Elle est également l'auteure d'un ouvrage consacré au statut du musicien en Tunisie, publié chez L'Harmattan en 2018.