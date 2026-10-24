Tunisie: Grandes surfaces - Entrée en vigueur dès aujourd'hui de baisses de prix sur moult produits

Plusieurs produits de grande consommation connaissent, à partir de ce samedi 24 octobre 2026 des baisses de prix significatives au sein des grandes surfaces.

Selon les précisions apportées par Ramzi Trabelsi, directeur de l'Observatoire national de l'approvisionnement et des prix auprès du ministère du Commerce, lors d'une intervention sur les ondes de la radio Jawhara FM, ces rabais ciblent dans une première phase les produits avicoles, certaines variétés de poissons d'aquaculture ainsi que plusieurs types de fruits. « Au rayon de la volaille, le prix de vente de la poitrine de poulet a été plafonné à 16 dinars dans les grandes surfaces alors qu'il oscillait auparavant entre 18 et 22 dinars.

Par ailleurs, le kilogramme d'escalope de dinde s'établit désormais à 18 dinars, tandis que l'escalope de poulet est fixée à 19 dinars », a-t-il précisé. Et d'ajouter qu'en ce qui concerne la marée, les réductions tarifaires s'appliqueront durant les week-ends sur une période d'un mois complet, portant le prix du kilogramme de daurade à 18 dinars contre 23 dinars précédemment, et celui du bar à 25 dinars contre 28 dinars.

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Ramzi Trabelsi a également annoncé une baisse des prix des pommes et des poires importées, qui passent de 7 à 6 dinars, tandis que les pommes locales sont ramenées d'une fourchette de 5 à 7 dinars à un tarif oscillant entre 4,500 et 5,500 dinars, en attendant que ces mesures de régulation s'étendent ultérieurement aux huiles végétales, aux fromages, aux produits de nettoyage et aux articles d'hygiène corporelle.

Cette campagne d'allègement des prix de détail, rappelons-le, découle directement des accords contractuels conclus au cours de la semaine entre le ministre du Commerce et du Développement des exportations et la Chambre nationale des grandes surfaces, afin de formaliser l'engagement citoyen et social des centrales d'achat en période de tensions inflationnistes.

En compressant temporairement leurs marges bénéficiaires sur les produits frais et stratégiques, les enseignes de la grande distribution jouent un rôle de régulateur direct sur le marché de détail, permettant de stabiliser le panier de la ménagère tout en contournant les distorsions logistiques des circuits intermédiaires de gros. Cette démarche de modération volontaire, qui s'accompagne d'une garantie de stocks suffisants répartis tout au long de la journée pour éviter les phénomènes de pénurie en rayons, sera étroitement encadrée par le déploiement des brigades de contrôle économique.