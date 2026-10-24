Tunisie: Espérance de Tunis-Al-Swehly - Où suivre le match en direct ce samedi ?

24 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Espérance sportive de Tunis (EST) affronte ce samedi 24 octobre le club libyen d'Al-Swehly, à partir de 17h, au stade Hamadi-Agrebi de Radès, dans le cadre du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF.

La rencontre sera retransmise en direct sur la chaîne nationale Watania 1.

Battus 1-0 lors du match aller disputé à Misrata, les Sang et Or devront renverser la situation devant leur public pour décrocher leur qualification à la phase de groupes de la compétition continentale.

Les calculs sont clairs pour les Tunisiens : une victoire par deux buts d'écart leur permettrait de se qualifier directement. En cas de succès par un seul but d'écart, les deux équipes disputeraient des prolongations, suivies éventuellement d'une séance de tirs au but.

De son côté, Al-Swehly tentera de préserver son avantage acquis à domicile pour poursuivre son parcours continental.

Le coup d'envoi est prévu à 17h, heure tunisienne.

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