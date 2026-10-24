Tunisie: La composition probable de l'Espérance de Tunis face au Souihli

24 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Espérance sportive de Tunis affrontera, samedi 24 octobre 2026 à 17h, le club libyen du Souihli au stade Hamadi-Agrebi de Radès, dans le cadre du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. Battus 1-0 à l'aller à Misrata, les Sang et Or devront s'imposer pour espérer accéder à la phase de groupes.

Selon plusieurs médias tunisiens, l'entraîneur espagnol Pablo Franco devrait aligner Béchir Ben Saïd dans les buts, devant une défense composée de Mohamed Dräger, Nidhal Aïfi, Hamza Jlassi et Raed Chikhawi.

Au milieu de terrain, Ibrahim Konaté, Hamza Rafia, Mohamed Hadj Mahmoud, Carlos Ribeiro et Imed Ferraj sont pressentis, tandis que Hazem Mestouri devrait occuper la pointe de l'attaque.

D'autres compositions envisagent toutefois la titularisation de Moez Hadj Ali, Maël Fernandez ou Lucas Ribeiro dans l'entrejeu. Le onze définitif sera confirmé avant le coup d'envoi.

L'Espérance devra également composer sans Youcef Belaïli, expulsé en fin de match lors de la première confrontation. Une victoire par deux buts d'écart lui assurerait une qualification directe, tandis qu'un succès par un seul but d'écart conduirait à des prolongations, puis éventuellement aux tirs au but. Un match nul suffirait au Souihli pour se qualifier.

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