Congo-Kinshasa: Les prestataires de la riposte contre Ebola en grève à Nia-Nia pour réclamer leurs primes

24 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les prestataires de terrain engagés dans la riposte contre Ebola ont déclenché, depuis vendredi 23 octobre, une grève sèche dans la zone de santé de Nia-Nia, dans le territoire de Mambasa, en Ituri. Ils réclament le paiement de près de trois mois d'arriérés de primes et annoncent la suspension de toutes leurs activités jusqu'à la régularisation de leur situation.

Dans une déclaration rendue publique vendredi, les grévistes affirment ne plus percevoir leurs primes depuis août dernier, malgré plusieurs démarches auprès des autorités sanitaires et des partenaires humanitaires.

Ces prestataires interviennent notamment dans la surveillance épidémiologique, la communication sur les risques et l'engagement communautaire (CREC), ainsi que la prévention et le contrôle des infections (PCI).

Ils indiquent avoir multiplié les démarches, notamment par des ultimatums annonçant la suspension des activités et des rencontres avec les responsables de la riposte et les autorités, sans obtenir de réponse satisfaisante.

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Leur porte-parole, le docteur Willy Ngeleza, justifie cette décision par les risques auxquels les équipes sont exposées sur le terrain.

« Nous décrétons une grève sèche générale et illimitée des activités dans la zone de santé de Nia-Nia. Toutes les activités sont suspendues jusqu'au paiement intégral de nos primes », déclare-t-il.

La riposte affectée dans un contexte de propagation d'Ebola

Cette grève intervient alors que l'épidémie d'Ebola continue de se propager dans certaines aires de santé situées en périphérie du centre de Mambasa, selon les informations les sources sanitaires locales.

La suspension des activités des équipes concernées pourrait affecter les opérations de surveillance, de sensibilisation communautaire et de prévention des infections dans la zone de santé.

Radio Okapi n'avait pas encore pu obtenir la réaction des autorités provinciales et des responsables de la riposte contre Ebola en Ituri au moment de la publication de cet article.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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