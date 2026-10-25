Congo-Kinshasa: Le CREFDL appelle à plus de transparence dans la mise en oeuvre des corridors de Lobito et de Banana

Le Centre de recherche en finances publiques et développement (CREFDL) appelle au respect des procédures légales et des principes de transparence dans la mise en oeuvre des corridors de Lobito et de Banana. Dans un rapport présenté vendredi à Kinshasa, cette organisation de la société civile relève des manquements à certains préalables requis pour la conclusion des contrats de partenariat public-privé (PPP).

Selon le rapport du CREFDL, l'analyse des mécanismes de mise en oeuvre de ces deux projets d'infrastructures révèle le non-respect de certaines exigences prévues par les articles 24 et 25 de la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Unité de Conseil et de Coordination du Partenariat public-privé.

L'organisation insiste sur la nécessité de respecter le cadre légal afin de garantir la transparence dans la conduite de ces projets structurants.

Le coordonnateur national du CREFDL, Valéry Madianga, souligne toutefois que les partenariats public-privé peuvent faciliter la réalisation de ces mégaprojets sans alourdir le budget de l'État.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les communautés locales au coeur des projets

Le CREFDL plaide également pour une implication accrue des communautés locales dans la mise en oeuvre des corridors de Lobito et de Banana. Selon Valéry Madianga, leur participation est importante pour favoriser l'appropriation des projets par les populations concernées et contribuer à leur réussite.

Réalisée de janvier à août 2026, cette étude citoyenne s'appuie notamment sur l'article 37 de la Constitution de la RDC et le décret n° 22/37 du 29 octobre 2022 portant gouvernance budgétaire.

Elle a bénéficié de l'appui du National Endowment for Democracy (NED), dans le cadre de la deuxième phase du projet consacré au suivi de la gestion des fonds affectés aux infrastructures.

Huit corridors de développement stratégique

La RDC compte huit corridors de développement stratégique : Banana, Matadi, Lobito, Kasumbalesa, Sakania, Goma, Bukavu et Aru.

Ces axes visent notamment à désenclaver le pays, à améliorer la connectivité entre les territoires et à renforcer l'intégration économique aux niveaux national et régional. Le CREFDL appelle ainsi à une mise en oeuvre de ces projets conforme aux exigences légales, dans un souci de transparence et de participation citoyenne.