Congo-Kinshasa: Beni - Les jeunes du Nord-Kivu et du Sud-Kivu s'engagent pour la paix

Une cinquantaine de jeunes du Nord-Kivu et du Sud-Kivu ont participé, mardi 20 octobre à Beni, à un dialogue intergénérationnel consacré à leur rôle dans la gouvernance, la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Cette rencontre a porté sur la mise en oeuvre de l'Agenda Jeunesse, Paix et Sécurité, ainsi que sur deux résolutions des Nations Unies : la résolution 1325, adoptée en 2000, qui promeut la participation des femmes aux processus de paix et de sécurité, et la résolution 2250, qui reconnaît le rôle des jeunes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix.

Pour les organisateurs, les jeunes ne doivent pas être considérés uniquement comme des victimes ou des témoins des conflits, mais aussi comme des acteurs capables de contribuer à la recherche de solutions durables.

Les échanges ont également permis de clarifier la complémentarité entre ces deux résolutions, notamment pour les jeunes filles, qui sont concernées à la fois par les questions liées à la jeunesse et par celles relatives à la participation des femmes aux processus de paix.

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Une feuille de route commune

A l'issue des discussions, les participants ont travaillé à l'élaboration d'une feuille de route commune visant à renforcer la collaboration entre les jeunes des deux provinces et à mieux coordonner leurs initiatives en faveur de la paix.

Pour Charline Masika Wakine, jeune leader de Beni, cette activité a permis aux participants de mieux comprendre les possibilités offertes par ces instruments internationaux en matière de participation citoyenne et d'engagement dans les processus de paix.

D'autres participants ont insisté sur la nécessité de mieux faire connaître ces résolutions afin que les jeunes, les femmes et les jeunes filles comprennent davantage leurs rôles et leurs responsabilités dans la prévention des violences et la promotion de la cohésion sociale.

De son côté, Guy Kibira, chef de la Division provinciale de la jeunesse au Nord-Kivu, estime que les initiatives communes issues de cette rencontre doivent contribuer au retour de la paix dans l'Est du pays. Il souligne également l'importance de l'accompagnement de l'État et de ses partenaires pour assurer une meilleure coordination des actions et obtenir des résultats concrets sur le terrain.

A travers ce dialogue intergénérationnel, les participants ont réaffirmé leur volonté de faire des jeunes et des femmes des acteurs à part entière de la paix et de la sécurité au Nord-Kivu et au Sud-Kivu./sites/default/files/2026-10/231026-p-f-100jeunesgraceamzati-00_web_0.mp3