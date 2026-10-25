Afrique: Coupe de la CAF - L'ES Zarzis éliminée après un nul face au Real Bamako (2-2)

L'Espérance sportive de Zarzis a été éliminée de la Coupe de la Confédération africaine de football après son match nul face au Real Bamako (2-2), samedi 24 octobre 2026, au stade Mamadou-Konaté, au Mali. Battue à l'aller (1-3), l'ESZ quitte la compétition au deuxième tour préliminaire, sur un score cumulé de 5-3.

La formation malienne a ouvert le score à la 27e minute grâce à Bourama Diallo. Menés à la pause, les Zarzissiens ont renversé la situation en seconde période, portés par un doublé de Hamdi Laabidi.

L'attaquant de l'ES Zarzis a d'abord égalisé à la 74e minute, avant de donner l'avantage aux siens quatre minutes plus tard (78e). Mais Boubakar Traoré a remis les deux équipes à égalité dans le temps additionnel (90e+2), assurant la qualification du Real Bamako.

Le club de la capitale des oliviers paie ainsi sa défaite concédée au stade Taïeb-Mhiri de Sfax lors de la manche aller. Malgré les deux buts de Laabidi au retour, l'ESZ n'a pas réussi à combler son retard.

L'autre représentant tunisien engagé en Coupe de la CAF, le CS Sfaxien, dispute également ce samedi son match retour du deuxième tour préliminaire face à l'AFAD de Côte d'Ivoire, au stade Taïeb-Mhiri.