Afrique: Cancers féminins - L'UNICEF appelle à vacciner les filles dès 9 ans

Dakar — Le personnel de l'UNICEF à Dakar a organisé samedi une randonnée pédestre dans le cadre de la sensibilisation aux cancers féminins, avec comme message principal la vaccination préventive des jeunes filles contre le papillomavirus humain (HPV).

La marche de cinq kilomètres, autour de Ngor et des Almadies, a été organisée par l'association du personnel de l'UNICEF Bureau Pays Sénégal, de concert avec la Fédération des associations de personnels des Nations unies, sur le thème "Solidaire à chaque pas, mobilisés contre le cancer".

Le personnel du Bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre (WCARO) s'y est associé, de même que des clubs de randonnée et de sport.

"Tous les mois devraient être des mois roses pour les femmes", a plaidé le docteur Claude Ngabu, responsable des urgences de santé au Bureau régional de l'UNICEF à Dakar, soulignant que le dépistage, le diagnostic et la prise en charge doivent intervenir tôt.

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Le médecin a désigné deux cancers prioritaires : celui du sein et celui du col de l'utérus. Réunis, ils représenteraient environ 30 % des cancers diagnostiqués chez la femme et environ 25 % des décès par cancer féminin, selon des estimations qu'il a lui-même qualifiées d'imprécises, "beaucoup de femmes" souffrant ou mourant à la maison, sans diagnostic.

Il a insisté sur la prévention du cancer du col de l'utérus, dont une cause est "connue et claire" : l'infection par le papillomavirus humain, transmis par voie sexuelle.

Il a rappelé que la vaccination préventive est recommandée chez les filles, généralement à partir de 9 ans, et que le gouvernement du Sénégal l'encourage, tout comme l'UNICEF.

Elle pourrait aussi être étendue aux garçons "lorsque les conditions sont réunies" et que les vaccins sont disponibles, a-t-il ajouté.

Le médecin a également appelé chaque femme à "écouter son corps" et à se faire consulter dès l'apparition d'un changement. Il a résumé l'approche d'Octobre Rose en trois verbes : comprendre, prévenir et agir.

Pour Maimouna Diallo, représentante adjointe aux opérations de l'UNICEF Sénégal, la cause "n'est pas celle d'une seule journée". Elle a exhorté les femmes à se faire dépister dès qu'un symptôme apparaît, rappelant que la maladie, prise en charge précocement, peut être guérie.

Le président de l'association du personnel du Bureau Pays, Alain Manga, a annoncé des actions de suivi, dont une séance de sensibilisation sur le cancer du sein animée par une sage-femme.

Le président de l'association du personnel du Bureau régional a pour sa part appelé à "mobiliser, contribuer et participer", afin que "l'espoir" demeure pour les femmes touchées.