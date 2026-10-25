Cote d'Ivoire: Prix du poisson en Côte d'Ivoire - L'Interprofession pêche salue les mesures gouvernementales et promet de nouvelles baisses

Face aux préoccupations croissantes des commerçants et des consommateurs concernant le coût du poisson, l'Interprofession de la pêche de Côte d'Ivoire a tenu une conférence de presse, le samedi 24 octobre 2026, à son siège, situé à la Cité des Cadres, en zone portuaire d'Abidjan.

Dans son intervention, le directeur exécutif de la filière, Habdramane Coulibaly, a tenu à clarifier les mesures récemment prises par le gouvernement ainsi que leur incidence concrète sur les prix pratiqués sur le marché.

Selon lui, contrairement à certaines informations relayées ces derniers jours, la baisse obtenue ne se limite pas à 2 500 Fcfa, mais atteint effectivement 5 000 Fcfa par carton pour les principales espèces concernées. « Les commerçants qui achetaient auparavant le carton de poisson à 36 500 Fcfa l'obtiennent désormais à 31 500 Fcfa », a-t-il expliqué.

Dans le détail, l'effort est réparti entre les différents maillons de la chaîne commerciale : une réduction de 2 500 Fcfa consentie au niveau de l'importateur et une autre de 2 500 Fcfa au niveau des intermédiaires, dont les marges ont été revues à la baisse.

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Chinchard et maquereau concernés dans l'immédiat

Les premières mesures annoncées par le ministre en charge du Commerce portent essentiellement sur les deux espèces les plus consommées par les ménages ivoiriens, à savoir le chinchard et le maquereau. Le thon, dont le prix est jugé stable et accessible, ne figurait pas parmi les principales revendications formulées par les commerçantes.

Selon Habdramane Coulibaly, l'Interprofession considère cette décision comme une avancée majeure pour les consommateurs, tout en soulignant que les discussions se poursuivront dès la semaine prochaine afin d'examiner la situation des autres variétés de poissons disponibles sur le marché ivoirien.

« Il existe une vingtaine d'espèces importées commercialisées en Côte d'Ivoire. Nous allons poursuivre les travaux afin de parvenir à des solutions équilibrées pour l'ensemble du secteur », a indiqué Habdramane Coulibaly.

Mettre fin aux dysfonctionnements dans la chaîne de distribution

Au-delà de la question des prix, le directeur exécutif estime que la crise actuelle a révélé plusieurs anomalies dans le fonctionnement du marché. Parmi les son domaine de compétence.

« L'importateur doit rester importateur, l'intermédiaire doit jouer son rôle de distributeur et le détaillant doit approvisionner les consommateurs », a insisté le directeur exécutif.

Une meilleure structuration de la filière devrait, selon lui, favoriser la transparence, crée principales préoccupations soumises aux autorités figure le non-respect de la chaîne normale de distribution.

Selon les responsables de la filière, certains opérateurs intervenaient simultanément à plusieurs niveaux, exerçant à la fois les fonctions d'importateur, de grossiste et parfois même de détaillant.

Pour l'Interprofession, cette situation contribuait à fausser les mécanismes de fixation des prix. Les mesures annoncées par le gouvernement visent donc à rétablir une meilleure organisation du secteur, en veillant à ce que chaque acteur exerce uniquement l'activité relevant der davantage d'emplois et permettre une meilleure maîtrise des prix.

Des enquêtes en cours pour comprendre les hausses observées

L'Interprofession affirme avoir engagé des investigations à la suite des dénonciations formulées par les commerçantes. Les responsables du secteur cherchent notamment à déterminer avec précision les facteurs ayant entraîné la récente augmentation des prix du poisson.

Parmi les paramètres étudiés figurent les coûts d'importation, qui varient selon les pays d'origine, notamment la Chine, la Thaïlande, le Chili ou encore le Sénégal, mais aussi en fonction de la distance, de la qualité des produits et de leur calibrage.

Les opérateurs ont été invités à transmettre leurs factures et leurs documents justificatifs afin de permettre aux autorités de disposer d'informations fiables avant toute nouvelle décision.

« Nous voulons fournir aux autorités compétentes des données vérifiées afin que les mesures prises protègent à la fois les commerçants, les importateurs et les consommateurs », a indiqué l'Interprofession.

Une garantie donnée aux ménages ivoiriens

L'organisation professionnelle se veut rassurante quant à la poursuite des discussions.

Selon ses responsables, les efforts engagés ne se limiteront pas au chinchard et au maquereau. L'objectif affiché est d'obtenir des ajustements de prix pour l'ensemble des poissons importés commercialisés sur le marché ivoirien.

L'Interprofession, qui regroupe les acteurs de la filière, affirme vouloir défendre à la fois les intérêts des opérateurs économiques et ceux des consommateurs.

Le président de la Fédération ivoirienne des consommateurs, Soumahoro Ben Faly, également présent, a salué la démarche engagée et assuré que son organisation resterait mobilisée pour veiller à la protection du panier de la ménagère.

Des contrôles et des sanctions annoncés

Habdramane Coulibaly a par ailleurs indiqué que des mécanismes de contrôle avaient été déployés pour garantir l'application effective des mesures arrêtées par le gouvernement.

Selon lui, les services du ministère du Commerce sont déjà mobilisés sur le terrain afin de veiller au respect des nouveaux prix et des règles de distribution. « Les opérateurs qui ne se conformeraient pas aux décisions prises s'exposeraient à des sanctions pouvant aller jusqu'à la saisie de cargaisons », a-t-il précisé.

Il a également attiré l'attention des autorités sur d'autres difficultés, notamment celles liées au poids réel des cartons de poisson commercialisés. Selon le directeur exécutif, cette problématique pénalise de nombreuses commerçantes et fera également l'objet d'un examen approfondi.