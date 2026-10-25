Cote d'Ivoire: Autonomisation économique des femmes - Une Maison digitale ouverte à Arrah

La Maison digitale, destinée à renforcer les compétences numériques et à favoriser l'autonomisation économique des femmes, a été inaugurée le mercredi 21 octobre 2026 à Arrah, en présence d'autorités administratives et d'élus locaux.

Sa réalisation s'inscrit dans le cadre du programme DigiGreen et Agri, financé par l'Union européenne et la coopération allemande, à travers le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (Bmz).

Mis en oeuvre par la Giz et la Fondation Orange Côte d'Ivoire, ce programme vise, à terme, à former 2 000 jeunes et femmes, à accompagner 100 startups et petites et moyennes entreprises (Pme), ainsi qu'à contribuer à la création de 800 emplois.

Portée par la Fondation Orange Côte d'Ivoire, avec l'appui de partenaires, cette Maison digitale, la 27e du genre ouverte dans le pays, propose aux femmes des formations en alphabétisation, en compétences numériques et en éducation financière. L'objectif est de favoriser leur autonomisation économique et le développement de leurs activités, notamment en milieu rural.

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La directrice de cette fondation, Catherine Assanvo, et le représentant de la Giz, Tidiane Diaby, ont invité les bénéficiaires à tirer pleinement profit des formations afin d'acquérir de nouvelles compétences et de développer leurs activités.

Le directeur de cabinet du Conseil régional, Bitty Kévin, représentant la présidente, Véronique Aka, a salué l'ouverture de cette Maison digitale, qu'il considère comme un outil d'apprentissage et d'autonomisation économique des femmes.

« Cette Maison digitale ne représente pas seulement un espace de formation. Elle ouvre des perspectives dans les domaines du savoir, de l'entrepreneuriat, de l'inclusion financière et de l'autonomie économique », a-t-il déclaré.

Il a invité les bénéficiaires à s'approprier les connaissances acquises et à les transformer en activités génératrices de revenus. Selon lui, le développement de la région passe notamment par l'investissement dans le capital humain et la création d'opportunités pour les femmes et les jeunes.

Une présentation du projet DigiGreen et Agri a permis de détailler les formations proposées dans les Maisons digitales. Un formateur a expliqué que les bénéficiaires disposent de tablettes équipées d'une application leur donnant accès aux contenus pédagogiques et aux différents modules d'apprentissage.

Les formations portent notamment sur l'alphabétisation numérique, fonctionnelle et financière, ainsi que sur la gestion d'activités économiques. Les participantes apprennent à utiliser les outils numériques, à mieux gérer leurs dépenses et leurs recettes, à fixer leurs prix et à présenter leurs projets devant un public.

Le dispositif prévoit également le renforcement des capacités des formateurs afin de leur permettre de mieux accompagner les apprenantes.

Des mécanismes d'accompagnement et de financement destinés aux entrepreneurs et aux porteurs de projets ont également été évoqués lors de la présentation.

Les partenaires ont enfin souligné les retombées attendues du projet en matière d'entrepreneuriat, d'inclusion financière et d'employabilité des jeunes et des femmes, ainsi que dans les domaines de la modernisation de l'agriculture et de la réduction des inégalités.