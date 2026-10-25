Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire - 250 kits scolaires offerts aux familles défavorisées de Cocody

En cette période de rentrée scolaire, les représentants traditionnels de la commune de Cocody se réjouissent de l'action sociale menée par les autorités municipales pour soulager les familles en difficulté.

La rentrée scolaire s'accompagne souvent de vives inquiétudes financières pour de nombreux ménages. Face à cette situation, la Fondation Kap a organisé une distribution de 250 kits scolaires à l'intention des enfants des villages et quartiers de la commune de Cocody.

Plusieurs dignitaires et représentants de la chefferie traditionnelle ont exprimé leur gratitude au maire et à la municipalité.

Koutouan Jean-Célestin, secrétaire général de la chefferie de Blockhauss, s'est exprimé au nom des représentants des villages de la commune, notamment Cocody-Village, Blockhauss, M'Pouto, M'Badon, Akouédo et Anono : « C'est un réel plaisir pour nous de recevoir ces kits scolaires de la part de notre frère, le maire. En pleine année scolaire, certains parents n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est une occasion de les aider à envoyer leurs enfants à l'école. »

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Ce geste de solidarité est un soulagement des populations vivant dans les quartiers ayant connu d'importantes mutations et des travaux d'aménagement urbain.

Pour Gahi Bahhi Jean-Jacques, représentant de la chefferie de Djorogobité 2, qui s'exprimait également au nom des quartiers tels que Kofakoi, Bahiakoi, Djorogobité 1 et Djorogobité 2, cette initiative apporte une joie : « Après les démolitions survenues dans nos zones, de nombreuses familles éprouvent d'énormes difficultés pour scolariser leurs enfants. Ces kits permettront de soulager directement les parents, et nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance. »

Grâce à cet accompagnement matériel, les autorités locales et coutumières espèrent offrir une année scolaire plus sereine aux élèves de la commune.