Cote d'Ivoire: Jubilé au Cerap-Inades - 30 ans de vie religieuse et 20 ans de sacerdoce célébrés par les pères jésuites Serge Lorougnon et Martin Claude Domfack

C'est dans une atmosphère de ferveur spirituelle, de joie et de gratitude que s'est tenue, le 17 octobre 2026, dans les jardins du Cerap-Inades, à Cocody, la célébration jubilaire des pères jésuites Serge Lorougnon et Martin Claude Domfack. Les deux religieux célébraient conjointement 30 années d'engagement au sein de la Compagnie de Jésus et 20 années de sacerdoce.

Devant une assemblée composée de fidèles, d'amis, de proches et de nombreuses personnalités administratives et politiques, dont Charles Blé Goudé, la messe en plein air s'est déroulée dans une ambiance à la fois festive et recueillie.

Présidée par le père Serge Lorougnon, la célébration a été marquée par l'homélie du père Martin Claude Domfack. Ce dernier a retracé leur parcours commun, exprimant sa reconnaissance pour la fidélité, la patience et la miséricorde divines. Il a invité l'assistance à toujours répondre avec générosité et fidélité à l'appel du Christ.

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« C'est une action de grâce, tant de gratitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de tous ceux qu'Il a bien voulu mettre sur notre route. Selon l'Évangile de saint Luc, Jésus a commencé son ministère public à l'âge de 30 ans. On espère avoir plus de qualité, d'impact et être vraiment des jésuites selon le coeur de Dieu », a confié le père Serge Lorougnon au terme de la messe.

De son côté, le père Martin Claude Domfack a souligné la présence constante du Seigneur, aussi bien dans les moments de joie que dans les difficultés : « Le bilan, c'est que le Seigneur était toujours présent. C'est la joie d'être appelé par le Seigneur et d'avoir répondu. On espère que les années qui arrivent nous permettront d'affiner notre manière de le servir à travers ceux qu'il met sur notre chemin. »

La cérémonie a suscité une vive émotion et donné lieu à de nombreux témoignages d'affection de la part des participants, venus soutenir les deux religieux dans leur mission.

Ange Dagaret-Dassaud, député de Cocody, a tenu à saluer le rôle indispensable des prêtres dans la société : « 20 ans de sacerdoce et 30 ans de vie religieuse, que peut-on dire d'autre si ce n'est de rendre grâce à Dieu ? Nous sommes là pour dire au Seigneur merci pour leur vie. Ils sont la lumière et le sel du monde. »

De nombreux fidèles ont également exprimé leurs voeux de persévérance et de bénédiction pour la suite de leur ministère sacerdotal, en Côte d'Ivoire et partout où leur mission les mènera.

Après la célébration eucharistique, les festivités se sont poursuivies dans les jardins du Cerap-Inades autour d'un dîner et d'un concert réunissant plusieurs artistes.

Ce moment de fraternité a clôturé une journée mémorable, placée sous le signe du service et de l'engagement, et tournée vers les années à venir du ministère des pères jubilaires.