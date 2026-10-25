Cote d'Ivoire: Karaté Shito-ryu - Près de 300 pratiquants ont pris d'assaut la Casa

Près de 300 pratiquants, hommes, femmes et jeunes apprenants des deux sexes, ont investi, le dimanche 18 octobre 2026, la Casa des Deux Plateaux, à Cocody.

Ils ont pris part à un stage de perfectionnement et de renforcement des techniques du karaté-do Shito-ryu, organisé par le Groupement ivoirien de karaté Shito-ryu (Gikashi), affilié à la Fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées (Fikda), avec la participation de l'expert japonais Me Ryozo Tsukada, 9e dan.

« Il s'agit de permettre aux personnes de répéter les techniques. C'est à force de pratiquer que cela deviendra naturel », a précisé l'expert.

Le directeur technique national, maître Franck Bouaffo, a apporté davantage de précisions. À l'en croire, « c'est une occasion d'apprendre, de nous perfectionner, d'améliorer ce que nous faisons d'habitude, parce que la pratique du karaté est une quête. Et qui dit quête dit continuité dans le temps. Et donc, pour nous, c'est important que nous continuions de pratiquer, comme il l'a dit, de chercher toujours le bon geste, de perfectionner le geste, de sorte que, d'ici un an, le geste soit amélioré, d'ici deux ans, encore mieux amélioré, et ainsi de suite », a-t-il expliqué.

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Pour le Dr Diomandé Hamadou, président du Groupement ivoirien de karaté Shito-ryu, cet apprentissage passe nécessairement par la connaissance de la physiologie.

Il explique : « Le karaté est un perpétuel renouvellement de ce qu'on a appris. Il faut comprendre que ce n'est pas une question de force, mais de technique. Je suis médecin, donc je m'intéresse à la physiologie. C'est ce que l'expert essaie de transmettre. Et c'est ce que nous voulons, nous aussi, transmettre aux pratiquants », a-t-il souligné.