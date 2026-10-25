Sénégal: PLFR 2026 - Les arbitrages expliqués par le gouvernement ce dimanche

Le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô, tiendra une conférence de presse ce dimanche 25 octobre 2026, à 16 heures, au Building administratif Président Mamadou Dia, après le rejet du projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026 par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale.

L'examen du texte a débuté le mardi 20 octobre. Les députés ont notamment interrogé le Gouvernement sur «les prévisions de recettes, les arbitrages budgétaires, la programmation des investissements publics ainsi que les subventions à la consommation d'énergie», indique un communiqué de la Primature.

Les travaux, suspendus pour permettre à l'Exécutif de répondre aux préoccupations des parlementaires, ont repris le vendredi 23 octobre avec la présentation d'un mémorandum de réponses. Malgré ces clarifications, la Commission a rejeté le projet de loi, souligne la même source.

Cette conférence de presse sera l'occasion pour le Gouvernement de présenter «les analyses économiques et financières qui sous-tendent le PLFR 2026 » et d'expliquer les orientations budgétaires retenues. Selon la Primature, la mise en oeuvre du projet vise à «améliorer la qualité de vie des Sénégalais».