Au lendemain du tragique accident survenu vendredi soir sur l'axe Ndande-Kébémer, qui a fait plusieurs morts et blessés, le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdou Lahad Ndiaye, s'est rendu, ce samedi, à l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga pour s'enquérir de la situation des victimes.

Cette visite a été l'occasion pour le ministre d'apporter son soutien moral aux blessés et de leur témoigner sa compassion en ces moments douloureux.

Sur place, Abdou Lahad Ndiaye a salué le professionnalisme du personnel de santé mobilisé pour la prise en charge des victimes. Selon lui, les équipes médicales mettent tout en oeuvre pour sauver les blessés.

Par ailleurs, le bilan de l'accident s'est alourdi, passant de six à huit morts.

Cette nouvelle tragédie relance la question de la recrudescence des accidents de la circulation et de leurs lourdes conséquences humaines. Elle souligne l'urgence de renforcer les mesures de prévention et de sécurité routière afin de réduire les risques d'accident et de préserver les vies humaines.