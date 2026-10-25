Sénégal: Accident mortel à Louga - Le ministère des Transports confirme neuf décès et cinq blessés graves

Le ministère des Transports terrestres et aériens a confirmé, samedi 24 octobre, le bilan provisoire de neuf morts et cinq blessés graves dans l'accident de la circulation survenu la veille, aux environs de 21 heures, sur l'axe Ndande-Kébémer, dans la région de Louga.

« 14 victimes, dont 9 décès et 5 blessés graves ». Dans un communiqué, le ministère dirigé par Abdoul Ahad Ndiaye précise, ainsi, le bilan provisoire du terrible accident survenu vendredi soir. Il a impliqué un camion-benne transportant du sable et un véhicule de transport en commun de 12 places, en provenance de Dakar et transportant des maraîchers à destination de Saint-Louis.

Selon les premières informations recueillies par la brigade de Gendarmerie de Ndande, le camion-benne aurait entrepris un dépassement en troisième position avant de se retrouver face au véhicule de transport en commun. Cette manoeuvre aurait provoqué une collision frontale d'une rare violence.

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Les cinq blessés graves ont été évacués à l'hôpital régional de Louga par les sapeurs-pompiers. Le ministère indique que leur prise en charge est assurée. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

À la suite du drame, le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye, s'est rendu à l'hôpital régional de Louga à la tête d'une délégation. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.