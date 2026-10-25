Sénégal: AJTREPE - Ibrahima Paby Diédhiou prend les rênes de l'association

L'Association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives et la préservation de l'environnement (AJTREPE) a un nouveau président. Ibrahima Paby Diédhiou, journaliste à la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), a été désigné à la tête de l'organisation, ce samedi 24 octobre 2026, lors de l'Assemblée générale tenue à la Maison de la presse Babacar Touré, à Dakar. Il succède à Youssouph Bodian.

À l'issue de cette rencontre, le nouveau président a lancé un appel à l'unité et à la mobilisation des membres pour relever les défis auxquels l'association est confrontée. Il a insisté sur la nécessité de fédérer les énergies autour des objectifs communs, dans un contexte où les questions de transparence dans la gestion des ressources extractives et de préservation de l'environnement occupent une place importante dans le débat public.

Ibrahima Paby Diédhiou a également salué le bilan du bureau sortant, reconnaissant le travail accompli sous la présidence de Youssouph Bodian. Un hommage qui traduit la volonté de préserver les acquis de l'association tout en ouvrant une nouvelle étape de son fonctionnement.

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L'Assemblée générale a aussi été marquée par un moment de recueillement en mémoire de feu Abdou Diouf Junior, ancien président de l'AJTREPE, décédé le mardi 10 mars 2026. Les membres de l'association lui ont rendu hommage, saluant ainsi celui qui s'était investi dans la promotion de la transparence dans les industries extractives et la préservation de l'environnement.