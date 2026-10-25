Sénégal: Louga - Neuf morts et cinq blessés graves dans un accident sur l'axe Ndande-Kébémer

Louga — Neuf personnes ont perdu la vie et cinq autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu vendredi soir sur l'axe Ndande-Kébémer, dans la région de Louga (nord-ouest), a-t-on appris samedi ministère des Transports terrestres et aériens.

Selon un communiqué de ce département ministériel, l'accident survenu vers 21 heures, impliquait un camion-benne transportant du sable et un véhicule de transport en commun de 12 places en provenance de Dakar, précisément de la gare des Baux maraîchers, et en partance pour Saint-Louis.

D'après les premières informations fournies par la brigade de gendarmerie de Ndande, le camion-benne aurait entrepris un dépassement en troisième position avant de se retrouver face au véhicule de transport en commun, provoquant une collision frontale.

Le bilan provisoire de l'accident fait état de 14 victimes, neuf décès et cinq blessés graves.

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Les blessés ont été évacués par les sapeurs-pompiers à l'hôpital régional de Louga, où ils sont pris en charge.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances de l'accident.

Une délégation conduite par le ministre des Transports terrestres et aériens, Serigne Abdoul Ahad Ndiaye, s'est rendue à l'hôpital régional de Louga pour s'enquérir de la situation des blessés.

Le ministre a présenté ses condoléances aux familles des victimes en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Il a également appelé les usagers de la route à faire preuve de prudence et à respecter strictement le Code de la route.