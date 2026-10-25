Sénégal: Une journée de consultations juridiques gratuites d'anciens pensionnaires de l'UCAD à la MAC de Diourbel

Diourbel — L'association PROMO 99 de la Faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP) de l'Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (UCAD) a organisé, samedi, une journée de consultations et d'information juridiques gratuites au profit des pensionnaires de la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Diourbel (centre), a constaté l'APS.

Cette initiative, menée avec l'autorisation de l'administration pénitentiaire, vise à informer les détenus sur leurs droits et les procédures judiciaires, ainsi qu'à recueillir leurs préoccupations en vue d'identifier les démarches susceptibles de favoriser le suivi de leurs dossiers.

Le directeur de la MAC de Diourbel, l'inspecteur Mamadou Pouye, s'est réjoui de cette initiative, estimant qu'elle permettra aux personnes détenues de bénéficier de conseils d'avocats et de magistrats.

Selon la vice-présidente de PROMO 99, Rokhaya Ly, cette activité traduit l'engagement des membres de la promotion, diplômés en maîtrise de droit en 1999, à mettre leurs compétences au service de la société.

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Elle a rappelé que l'association avait déjà mené des actions similaires dans plusieurs établissements pénitentiaires, notamment à Liberté 6, Rufisque et Ziguinchor.

La coordonnatrice du pool des avocats de PROMO 99, Me Aïssatou Guèye, a précisé qu'une dizaine d'avocats prennent part à cette initiative visant notamment à recueillir des informations sur la situation juridique et carcérale des détenus.

Il.s'agit aussi d'envisager un éventuel suivi de leurs dossiers, en collaboration avec les magistrats membres de l'association.

Me El Hadji Babacar Diop, avocat général à la Cour suprême et président de la commission scientifique de PROMO 99, a annoncé la tenue d'une journée de consultations juridiques gratuites, le 31 octobre, à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar.

Cette activité sera suivie d'un gala de collecte de fonds prévu le 7 novembre au King Fahd Palace, avec la participation annoncée de Youssou Ndour et du Super Étoile, afin de soutenir les actions citoyennes de l'association.

PROMO 99 regroupe d'anciens étudiants de la faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Elle compte notamment des magistrats, des avocats, des notaires et d'autres professionnels engagés dans des actions d'intérêt général.