Sénégal: Kafountine - Le quai de pêche réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 20 milliards de francs CFA (maire)

24 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kafountine (Bignona) — Le quai de pêche de Kafountine (Bignona, sud) réalise un chiffre d'affaires annuel qui avoisine les 20 milliards de francs CFA, pour une redevance de moins de dix millions de francs CFA destinée à la municipalité de Kafountine, a déclaré samedi le maire de la commune éponyme Diatta.

"Tout le monde pense que c'est la mairie qui gère le quai de pêche ou qui bénéficie des retombées. Il n'en est pas ainsi. Si on estime la valeur commerciale du quai de pêche de Kafountine, il s'évalue à près de 20 milliards de francs CFA. Mais, les retombées en terme de redevance ne dépassent pas les dix millions de francs CFA pour la mairie", a dit M. Diatta.

Il a qualifié ce quai de pêche "un géant économique aux pieds d'argile au plan local".

"Si rien n'est fait, d'ici 20 ans, le qui de pêche va disparaître"

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Il intervenait à l'occasion d'une cérémonie de lancement des travaux d'un centre de fumage moderne et du poste de contrôle au quai de pêche de Kafountine présidée par le ministre des pêches et de l'Economie maritime Amy Mara Dièye.

Le maire a également évoqué les problèmes liés à l'avancée de la mer, à laquelle les populations "doivent faire attention" afin de préserver le quai de pêche de Kafountine. "Si rien n'est fait, d'ici 20 ans, le site va disparaître", a alerté David Diatta.

"Kafountine est un des pôles les plus dynamiques de la pêche artisanale au Sénégal, avec plus de 43 986 tonnes de produits débarqués en 2025 pour une valeur commerciale estimée à près de 20 milliards de francs CFA", a dit Amy Mata Dièye, soulignant "la place centrale" qu'occupe le secteur dans la vie économique et sociale.

Ce secteur fait vivre des milliers de familles et contribue directement à la sécurité alimentaire et à la vitalité économique de toute la région, avec plus de 865 pirogues actives, mobilisant près de 6 118 pêcheurs, a fait remarquer la ministre des Pêches et de l'Economie maritime.

Elle a souligné que ces chiffres témoignent du dynamisme du secteur, mais aussi des défis à relever, citant "la préservation des ressources, la modernisation des infrastructures, la valorisation des produits et l'amélioration des conditions de travail des femmes et des jeunes".

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