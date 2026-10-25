Sénégal: Mbacké -L'IEF appelle à une revalorisation de la profession enseignante

Mbacké — L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbacké, Abdoulaye Oumar Kane , a appelé samedi les enseignants à s'impliquer davantage dans la revalorisation de leur profession et les parents à renforcer l'encadrement des enfants, face aux effets de l'usage excessif des outils numériques sur les apprentissages.

"Nous sommes les premiers, nous enseignants, à revaloriser notre profession et à redorer son blason", a-t-il déclaré lors de la Grande randonnée pédagogique et citoyenne organisée par l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Mbacké.

Cette activité, placée sous le thème de la protection et du renforcement de la condition enseignante, 60 ans après la recommandation OIT/UNESCO de 1966, a également porté sur le sous-thème : " De la crise de l'attention au recul des sciences".

Abdoulaye Oumar Kane a déploré les faibles résultats enregistrés par les élèves dans les disciplines scientifiques, estimant que ces matières nécessitent une pratique régulière d'exercices, souvent contrariée par l'utilisation excessive des téléphones portables et des tablettes.

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Il a ainsi invité les parents à faire preuve de plus de vigilance dans l'encadrement des enfants et appelé à une sensibilisation accrue sur les conséquences de ces pratiques.

L'IEF de Mbacke a, par ailleurs, salué la collaboration entre les acteurs de l'éducation, les anciens combattants, les organisateurs de la randonnée et les forces de défense et de sécurité, soulignant leur contribution à la sécurisation des écoles et à l'amélioration des conditions d'apprentissage.