Sénégal: Diamniadio - Une nouvelle caserne des sapeurs-pompiers pour renforcer la couverture sécuritaire des JOJ

Diamniadio — La mise en service de la 15e compagnie d'incendie et de secours de Diamniadio permettra de renforcer la couverture sécuritaire dans l'est de la région de Dakar, de réduire les délais d'intervention et de mieux protéger les infrastructures stratégiques, notamment dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a indiqué samedi le lieutenant-colonel Sada Dia.

"Cette 15e compagnie d'incendie et de secours de Diamniadio permettra de renforcer la couverture sécuritaire dans l'est de la région de Dakar, de réduire les délais d'intervention et de mieux protéger les infrastructures stratégiques, notamment dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026,a -t-il déclaré .

Commandant du Groupement d'incendie et de secours de Dakar, il présentait les missions et les capacités opérationnelles de cette nouvelle caserne, inaugurée samedi par le Chef de l'Etat , Bassirou Diomaye Faye, au pôle urbain de Diamniadio.

Selon lui, cette implantation répond aux insuffisances relevées dans la couverture sécuritaire de cette zone, caractérisée par un développement urbain et économique rapide et l'émergence de nouveaux risques.

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Jusqu'ici, une grande partie du secteur était couverte par la 14e compagnie d'incendie et de secours, confrontée à de longues distances d'intervention et à des difficultés de mobilisation simultanée des moyens sur plusieurs sinistres éloignés.

Le lieutenant-colonel Sada Dia a expliqué que la prise en charge de plusieurs interventions, notamment les accidents nécessitant l'évacuation de victimes vers les structures hospitalières, pouvait entraîner une réduction temporaire des moyens disponibles dans certaines parties du territoire.

À ces contraintes s'ajoutent les risques liés à la croissance du pôle urbain de Diamniadio et à la proximité d'infrastructures sensibles, dont l'Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) et la zone franche industrielle.

Pour répondre à ces exigences, la nouvelle compagnie a été dotée de moyens spécifiques lui permettant d'assurer les missions classiques de secours, mais également de renforcer la lutte contre les incendies d'aéronefs, d'hydrocarbures et d'installations industrielles.

La nouvelle caserne au coeur du dispositif des JOJ

Dans la perspective des JOJ Dakar 2026 qui s'ouvre samedi prochain à Diamniadio la 15e compagnie contribuera à raccourcir les délais de réaction des équipes de secours et à renforcer la protection des infrastructures d'hébergement et de compétition.

Elle servira également de poste de commandement avancé du Groupement d'incendie et de secours de Dakar, avec l'accueil de personnels de renfort destinés à soutenir, en deuxième échelon, les équipes prépositionnées sur les différents sites des Jeux.

Cette organisation doit permettre de disposer de moyens supplémentaires mobilisables en fonction des besoins opérationnels et de renforcer, au besoin, les unités voisines.

Pour le lieutenant-colonel Sada Dia, la création de cette compagnie constitue ainsi une réponse aux insuffisances de la couverture sécuritaire dans l'est de la région de Dakar, tout en contribuant à l'accompagnement du développement de Diamniadio et à la sécurisation des grands événements.