Sénégal: Kafountine - Lancement des travaux de deux infrastructures dédiées aux acteurs de la pêche

Kafountine (Bignona) — La ministre des Pêches et de l'Economie maritime, Amy Mara Dièye, a lancé, samedi les travaux de construction d'un centre de fumage moderne et d'une maison des acteurs de la pêche au quai de Kanfountine, dans le département de Bignona (sud), a constaté l'APS.

Ces deux infrastructures sont évaluées à un montant de plus de 200 millions de francs CFA financés par le Projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal (SENRM), un programme de la Banque mondiale pour le développement de la pêche artisanale en Casamance.

"Nous venons de lancer deux infrastructures majeures pour le développement de la pêche artisanale en Casamance. Ce programme traduit notre volonté commune de renforcer la gouvernance des ressources naturelles, de moderniser les infrastructures halieutiques et de promouvoir une économie bleue, durable et inclusive", a dit Amy Mara Dièye.

Elle s'exprimait lors de la cérémonie de lancement des travaux de ces deux sites en présence des acteurs du secteur et des autorités administratives locales.

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Ces réalisations s'inscrivent, selon elle, dans le cadre du Projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal (SENRM) mis en oeuvre par le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère des Pêches et de l'Economie maritime, avec l'appui de la Banque Mondiale.

Elle a fait savoir que la maison des acteurs de la pêche, dont le coût est estimé à plus de 80 000 000 de francs CFA, sera un espace de concertation, de formation et de coordination pour l'ensemble des intervenants de la filière.

Elle favorisera le dialogue entre pêcheurs, mareyeurs, transformatrices et autorités locales, tout en renforçant la gouvernance participative et la cohésion du secteur, a souligné Amy Mara Dièye.

"Quant à l'unité moderne de fumage du poisson d'un coût de plus de 218 000 000 de francs CFA, vient apporter une réponse pertinente à la problématique de l'utilisation abusive du bois dans le fumage des produits halieutiques", a-t-elle poursuivi.

Elle a signalé que le site de Kafountine peut consommer jusqu'à 72 tonnes de bois par jour.

"Le centre sera conçu et équipé dans le strict respect des normes et principes requis pour l'aménagement des unités de transformation agroalimentaire", a expliqué la ministre des Pêches et de l'Economie maritime.

Il sera donc doté d'un bloc technique abritant une zone de réception et de conservation de la matière première, des aires de prétraitement, de fumage, de séchage, de conditionnement et de stock des produits finis.

La zone de fumage sera aussi équipée de fours à haute efficacité énergétique sobres en consommation de bois, qui vont utiliser comme combustible, le biocharbon fait à partir de sous-produits agricoles, des résidus de la transformation des produits forestiers.

Le centre sera également doté d'un bloc administratif comprenant une garderie d'enfants, une infirmerie, des vestiaires, une salle de réunion, des bureaux, un réfectoire, d'une aire de repos et un magasin pour la vente au détail.