Ile Maurice: L'IPCC lance un appel à témoins

24 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

L'Independent Police Complaints Commission (IPCC) a lancé, ce samedi, un appel à témoins dans le cadre de son enquête sur le tir policier survenu dans la nuit du vendredi 9 octobre à l'avenue Ratsitatane, à Camp-Levieux, au cours desquels Élodie Thomas a été grièvement blessée.

Dans un communiqué, la Commission invite toute personne ayant assisté à l'incident ou disposant d'informations susceptibles de faire avancer l'enquête à se manifester. Elle recherche notamment des enregistrements de vidéosurveillance (CCTV), des photographies, des vidéos, des images provenant de caméras embarquées (dashcams) ou encore des enregistrements réalisés à l'aide de téléphones portables. Tout autre élément matériel ou renseignement pertinent est également sollicité.

L'IPCC souligne que la coopération du public est essentielle pour établir les circonstances exactes de cet incident et garantir une enquête impartiale. Elle assure que toutes les informations communiquées seront traitées avec le niveau de confidentialité approprié.

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Les personnes souhaitant apporter leur témoignage peuvent contacter la Commission au 260 0435 ou par courriel à [email protected]. Elles peuvent également se rendre à ses bureaux, situés au quatrième étage de l'Emmanuel Anquetil Building, à Port-Louis.

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