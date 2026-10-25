Ile Maurice: Shalini Barry mise sur l'expertise locale en greffe capillaire

Alors que la Turquie s'est imposée comme l'une des destinations internationales de référence pour la greffe capillaire, Maurice entend également se faire une place dans ce secteur.

Forte de 25 années d'expérience, acquises notamment à Maurice et en Australie, Shalini Barry fait partie des professionnelles qui misent sur le développement du savoir-faire local. À travers la Clinique Hair Greffe, lancée en 2024, elle souhaite proposer aux intéressés une alternative aux interventions à l'étranger, en privilégiant les techniques de transplantation capillaire et un accompagnement personnalisé.

C'est à 19 ans que Shalini Barry fait ses premiers pas dans le domaine de la greffe capillaire, presque par hasard. Alors qu'elle poursuit une formation en Business Management, sa cousine, employée à la clinique Challenge Hair, aujourd'hui connue sous le nom de Centre Esthétique de l'Océan Indien, à Trou-aux-Biches, lui propose de passer un entretien d'embauche. Elle y rencontre Gérard Guidi, alors directeur de l'établissement, qui lui donne l'occasion de découvrir un secteur encore peu connu du grand public. Cette rencontre marque le début d'une carrière à laquelle elle consacrera les 25 années suivantes. Au fil du temps, elle développe ses compétences et participe notamment à des échanges professionnels en Russie, auprès de médecins et d'infirmières spécialisés dans la transplantation capillaire.

∎ Shalini Barry (en bleu), entourée de son équipe, dont les Drs Crépé (à g.) et Zaid (à dr.)

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Après dix années passées au sein de l'établissement mauricien, Shalini Barry décide de s'installer en Australie avec sa famille. Cette expérience lui permet de travailler aux côtés des Drs Barry White et Alam Massoor, et d'approfondir ses connaissances en plusieurs techniques, notamment la Follicular Unit Extraction (FUE), la Direct Hair Implantation (DHI) et les méthodes de greffe capillaire à haute densité. Quelques années plus tard, lors d'un séjour à Maurice, Gérard Guidi lui propose de revenir au Centre Esthétique de l'Océan Indien, cette fois en qualité de manager. Elle accepte cette nouvelle responsabilité et y poursuit sa carrière pendant sept années supplémentaires, mettant notamment son expérience internationale au service de l'encadrement des équipes et du développement des compétences locales.

Nouvelle orientation

En 2023, après le départ de Gérard Guidi, elle décide de donner une nouvelle orientation à son parcours professionnel. Elle rejoint la clinique New Hair Graft, à Grand-Baie, en 2024, où elle travaille pendant neuf mois, avant d'être approchée par le Dr Christophe Jaillant, chirurgien disposant déjà d'une clinique spécia- lisée à La Réunion. Avec ce dernier et le frère de celui-ci, Jean-Philippe Jaillant, elle participe au lancement de la Clinique Hair Greffe à Maurice. Plusieurs de ses anciennes collègues, également expérimentées dans le domaine, décident de rejoindre le projet. Malgré les difficultés rencontrées lors du démarrage, l'équipe poursuit ses activités avec l'ambition de développer une offre locale capable de répondre aux attentes des patients.

Pour Shalini Barry, l'enjeu dépasse désormais la simple réalisation d'une greffe capillaire. Il s'agit également de démontrer que Maurice dispose des compétences permettant de proposer certaines techniques pratiquées à l'étranger, notamment la transplantation à haute densité. La clinique propose aussi des soins esthétiques tels que les Plasma Hair et Plasma Face Lift. Elle insiste particulièrement sur l'importance du suivi des patients, depuis les premières consultations jusqu'aux différentes étapes de la repousse des cheveux. À ses yeux, la proximité géographique représente un avantage pour ceux qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement sur place plutôt que d'entreprendre un déplacement à l'étranger.

Après un quart de siècle consacré à ce secteur, Shalini Barry souhaite poursuivre la transmission de son savoir-faire et contribuer à la valorisation des compétences mauriciennes. Dans un domaine marqué par la concurrence de destinations internationales comme la Turquie, son parcours illustre la volonté de certains professionnels de développer dans l'île une expertise spécialisée et de proposer aux patients une solution locale.