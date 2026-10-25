Ile Maurice: La musique classique célébrée

D'octobre à novembre, quatre concerts réunissent musiciens mauriciens et artistes internationaux autour d'un patrimoine musical riche et intemporel.

Le Caudan Arts Centre s'apprête à vibrer au rythme de la musique classique à travers quatre rendezvous qui mettent à l'honneur les grands compositeurs, les jeunes talents et des interprètes de renommée internationale. De la rencontre entre musiciens locaux et réunionnais aux prestations de virtuoses venus de Russie, cette programmation promet de faire voyager le public à travers les époques et les styles.

Opera Mauritius donnera le 28 octobre le coup d'envoi de cette série avec Rencontre Symphonique, un concert de 1 h 20 sans entracte, placé sous la direction de Daniel Bargier, chef d'orchestre réunionnais. Organisé en collaboration avec plusieurs institutions, dont le Conservatoire national de musique François Mitterrand, le Conservatoire Frédéric Chopin, le Mauritius Police Band, l'Ensemble 415 et Vent d'un Rêve, l'événement accueillera également des musiciens du Conservatoire régional de La Réunion.

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Au programme figurent des oeuvres de Haydn, Mozart, Tchaïkovski, Mendelssohn, Saint-Saëns et Grieg, ainsi qu'une composition mauricienne. Le public pourra notamment découvrir la suite Water Music de Haendel, le deuxième mouvement du Concerto pour piano n°21 de Mozart et un extrait de Peer Gynt de Grieg. Des extraits de la comédie musicale My Fair Lady, interprétés par Sophie Némorin, Estelle Cathan et Jessica Babet, ainsi que le célèbre Brindisi de la traviata, porté par Véronique Zuël et Jean-Michel Ringadoo, viendront compléter ce programme éclectique.

Le Conservatoire Frédéric Chopin retrouvera ensuite la scène du Caudan Arts Centre avec Glimpse of Music 3, prévu le 31 octobre. Cette édition revêt une importance particulière puisqu'elle s'inscrit dans les célébrations des 26 ans de l'institution, fondée en l'an 2000 par les pianistes Lilia Poustovoytova et Dean Nookadu.

En collaboration avec Opera Mauritius, élèves et enseignants partageront la scène pendant une heure. Le concert explorera plusieurs univers musicaux, des oeuvres classiques aux compositions contemporaines, à travers des prestations de piano, de guitare et d'ensembles de musique de chambre. Violon, flûte, piano et guitare se mêleront dans des formations en duo ou en groupe, offrant un aperçu du travail pédagogique et artistique du conservatoire.

Le 3 novembre, place à une soirée de musique classique avec la pianiste Zarina Shimanskaya et le ténor Sergey Skorokhodov, tous deux originaires de Saint-Pétersbourg. Pendant une heure et demie, les deux artistes interpréteront des chefs-d'oeuvre du répertoire classique international.

Lauréate de concours inter nationaux, Zarina Shimanskaya s'est produite dans des salles prestigieuses, notamment au Wigmore Hall de Londres et au Mozarteum de Salzbourg. Son partenaire, Sergey Skorokhodov, est un soliste de premier plan du Théâtre Mariinsky. Sa carrière l'a conduit sur des scènes réputées telles que le Metropolitan Opera, la Scala et l'Opéra national de Paris. Les pièces vocales seront interprétées dans leur langue originale, notamment en russe, en italien, en français et en allemand.

Enfin, l'Ensemble 415 clora cette série le 7 novembre avec Back to Classical, un concert d'une heure et demie consacré aux oeuvres pour cordes. Après l'énergie de son précédent spectacle, Strings Go Pop, l'ensemble renouera avec les grands classiques. Bach, Vivaldi et Telemann côtoieront Grieg, Monti, Barber et Holst dans un parcours musical traversant plusieurs siècles de création. Violons, altos, violoncelles et contrebasse donneront vie à ces compositions, entre élégance baroque, expressivité romantique et sonorités plus modernes.

À travers ces quatre rendezvous, le Caudan Arts Centre met en lumière la diversité de la musique classique et les artistes qui la font vivre, tout en offrant au public l'occasion de découvrir des oeuvres emblématiques et de nouvelles interprétations.