Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 octobre 2026

revue de presse

Soudan du Sud : Des affrontements dans le nord-ouest du pays font au moins dix morts

Au moins dix personnes ont été tuées et trois autres blessées lors d'affrontements, qui sont liés « à une série d'actes de vengeance et de vols de bétail » dans le nord-ouest du Soudan du Sud.

Un pays qui, depuis son indépendance en 2011, est le théâtre de multiples conflits meurtriers aux origines politiques, communautaires, liés à l'accès à l'eau et aux pâturages, ou à des razzias pour dérober du bétail. [Source RFI]

En Ouganda, le lénacapavir suscite l’espoir face au VIH, malgré les pénuries

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À Mbarara, dans l’ouest de l’Ouganda, le lénacapavir nourrit de nouveaux espoirs dans la lutte contre le VIH.

Ce médicament injectable, autorisé aux États-Unis en 2025 pour la prophylaxie préexposition (PrEP), permet de prévenir l’infection grâce à deux injections par an. Son efficacité, démontrée dans deux études majeures menées auprès de personnes exposées à un risque élevé, en fait une alternative prometteuse aux traitements préventifs quotidiens. [Source Africanews]

Ebola : Ndayishimiye et Africa CDC envisagent un sommet africain face à l’urgence sanitaire

Face à l’épidémie d’Ebola qui continue de faire des ravages en République démocratique du Congo et gagne même d’autres pays africains, le Président burundais, Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l’Union africaine, et le directeur général d’Africa CDC, Jean Kaseya, souhaitent renforcer la mobilisation continentale. Une réunion des chefs d’État pourrait prochainement être organisée pour accélérer la riposte.

La multiplication des décès liés à Ebola préoccupe les dirigeants africains. Vendredi 23 octobre 2026, au palais présidentiel de Kiriri, à Bujumbura, le Président burundais, Évariste Ndayishimiye, également président en exercice de l’Union africaine, a reçu le directeur général d’Africa CDC, Dr Jean Kaseya. Au menu des discussions : la progression de l’épidémie et les moyens d’éviter une aggravation de la crise sanitaire. [Source Afrik.com]

CAN 2032-2036 : La Guinée évaluée par la CAF

La Guinée franchit une nouvelle étape dans sa démarche pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2032 ou en 2036.

Le Premier ministre, Amadou Oury Bah, a reçu, jeudi 23 octobre, une mission de la Confédération africaine de football (CAF), venue évaluer les capacités du pays à organiser cette compétition continentale.

Accompagnée du ministre des Sports, Mamadou Cellou Baldé, la délégation de la CAF effectue une mission d’évaluation portant sur les infrastructures sportives et l’ensemble des équipements indispensables à l’accueil d’un événement de cette envergure. La visite doit permettre d’apprécier le niveau de préparation de la Guinée au regard des exigences liées à l’organisation de la CAN. [Source Apanews]

Gabon : Le budget de la défense et de la sécurité en baisse

Le gouvernement gabonais prévoit deconsacrer 401,75 milliards de FCFA à la défense nationale et à la sécurité intérieure en 2027, contre près de 440 milliards en 2026. Présentées devant les députés dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances, les enveloppes affichent une diminution globale de 8,6 %.

Au Gabon, les ministères chargés de la Défense nationale et de la Sécurité intérieure ont présenté leurs prévisions budgétaires pour 2027 devant la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique de l’Assemblée nationale. Les auditions parlementaires, organisées dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances, font apparaître une réduction cumulée de près de 38 milliards de FCFA par rapport aux enveloppes de 2026. [Source LSI Africa]

Sénégal : Le PASTEF, parti majoritaire, rejette le budget en commission

Le parti PASTEF du Sénégal, qui détient la majorité parlementaire, a rejeté en commission un projet de loi de finances rectificative 2026, alors que le pays peine à faire face à une dette publique élevée.

Cette décision laisse présager l'échec possible de la mesure lorsque l'Assemblée nationale du pays ouest-africain en débattra mardi.

Le rejet d'une mesure budgétaire remettrait en cause la capacité du gouvernement à traiter la dette du secteur public sénégalais, estimée à 132 % du PIB fin 2024. [Source TRT Afrika]

Mozambique : 36 millions d’hectares de terres arables en quête de chaînes de valeur

Avec 36 millions d’hectares arables et trois millions irrigables, le Mozambique possède un capital foncier rare. L’actualité récente montre surtout que l’irrigation, la logistique et les prix restent les maillons faibles d’une chaîne de valeur encore incomplète.

Son ministre du Plan et du Développement pose le vrai problème: le potentiel agricole existe, mais les liens entre production, financement, transport et transformation manquent. 16 chercheurs viennent d’en faire la démonstration filière par filière. [Source Le 360 Afrique]

Zlécaf : Denis Sassou N’Guesso s’imprègne de l’état de mise en œuvre

En marge de la conférence régionale « Sa Zlécaf » pour l’Afrique centrale, tenue à Brazzaville du 21 au 23 octobre, le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, a reçu une délégation conduite par le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), Wamkele Mene, qui lui a fait le point sur l’état de la mise en œuvre du marché continental.

« Le Congo fait partie des premiers pays à avoir signé et déposé son instrument de ratification de l’Accord portant création de la Zlécaf. Nous avons estimé important de venir faire le point au président Denis Sassou N’Guesso », a-t-il expliqué. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Mali : L’armée annonce la découverte de 54 corps à Tagadayat

Neuf rescapés ont été évacués vers Ménaka. Cette annonce intervient après un premier bilan de 48 civils tués communiqué par la communauté Idaksahak.

L’état-major général des armées maliennes annonce la découverte de 54 corps dans un campement à Tagadayat, à environ 35 kilomètres au sud-est de Ménaka. Une patrouille des Forces armées maliennes et de leurs partenaires y a été envoyée après des informations faisant état d’une attaque contre des civils.

Les corps ont été inhumés sur place. Neuf rescapés ont été retrouvés et évacués vers Ménaka pour recevoir des soins. Selon le récit de l’armée, les premiers témoignages recueillis mettent en cause l’État islamique au Grand Sahara dans ces tueries. [Source Beninwebtv]

CEMAC : Les banques à capitaux étrangers reculent de 38 à 31 en un an

Le nombre de banques contrôlées majoritairement par des capitaux étrangers dans la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) est tombé de 38 à 31 en un an.

Selon le rapport annuel 2025 de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC), publié le 22 octobre, la sous-région comptait 54 banques en activité à fin décembre 2025, contre 56 un an plus tôt. Les établissements à capitaux étrangers ne représentaient plus que 57,4 % du total, contre 67,9 % en 2024.

Cette recomposition reflète les cessions d’activités, les changements de contrôle et les rapprochements entre établissements bancaires. [Source Fineco]