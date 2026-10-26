Soudan: L'ambassade du Soudan à Londres lance un forum médiatique à l'occasion du premier anniversaire des massacres d'El-Fasher.

L'ambassade du Soudan à Londres a organisé, jeudi 23 octobre, la première séance de son forum médiatique mensuel, en présence de journalistes, de chercheurs, d'experts et de diplomates.

L'ambassadeur et chef de mission, Babiker Siddig a informé les participants des derniers développements au Soudan, affirmant que le conflit ne relevait ni d'une guerre civile ni d'une lutte pour le pouvoir, mais d'une agression extérieure visant à contrôler le pays, à piller ses ressources et à exploiter sa position géostratégique.

À quelques jours du premier anniversaire de la prise d'El-Fasher par les Forces de soutien rapide (FSR), après 18 mois de siège, il a estimé que les atrocités commises lors de cette offensive résultaient de la complaisance de la communauté internationale envers les FSR et leur soutien régional.

L'ambassadeur a réaffirmé la disposition du gouvernement à participer à toute initiative visant une paix juste et durable, évoquant notamment les propositions présentées par le président du Conseil souverain dans un article publié par Foreign Affairs et dans un récent message adressé au président américain, ainsi que l'initiative de paix soudanaise soumise par le Premier ministre au Conseil de sécurité en décembre dernier.

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Il a également exposé les conditions d'une trêve humanitaire, notamment le retrait des FSR des sites civils, conformément à la Déclaration de Djeddah et la fin de l'utilisation des habitants des zones occupées comme otages.

Les échanges ont également porté sur les récentes avancées de l'armée soudanaise, l'initiative de dialogue inter-soudanais et le rôle attendu de la communauté internationale pour mettre fin au conflit, préserver la souveraineté et l'unité du Soudan et garantir les droits de sa population.

Parmi les participants figuraient des responsables du Parti travailliste britannique, des dirigeants de médias tels que Middle East Eye et Middle East Monitor, ainsi que des journalistes de la BBC, des chercheurs, des universitaires et des parlementaires britanniques.