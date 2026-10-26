Soudan: L'ambassade du Soudan en Irak rend hommage à l'ambassadeur Abdelrahim Sir Al-Khatim

24 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- L'ambassade du Soudan en Irak a organisé une cérémonie en l'honneur de l'ambassadeur Abdelrahim Sir Al-Khatim, chef de mission, à l'occasion de la fin de ses fonctions, en présence de diplomates accrédités en Irak et de membres de la communauté soudanaise.

Les participants ont salué ses efforts pour renforcer les relations bilatérales et la coopération entre les deux pays au sein des organisations régionales et internationales. L'ambassade et les représentants de la communauté soudanaise et des étudiants lui ont remis des distinctions honorifiques en reconnaissance de son engagement durant son mandat.

L'ambassadeur a remercié les autorités et le peuple irakiens pour leur accueil et leur soutien, ainsi que le personnel de l'ambassade pour sa contribution à ses activités.

La cérémonie s'est clôturée par l'inauguration d'une exposition consacrée à l'histoire, au patrimoine et à la culture du Soudan.

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