Afrique: Le président de l'UA exhorte l'Afrique à transformer les alertes précoces en mesures de prévention des conflits

Addis Ababa — Le président du Burundi et président de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, a appelé les pays africains à renforcer la prévention des conflits, à accélérer la souveraineté économique et à privilégier le dialogue plutôt que la confrontation militaire.

Il a averti que les réponses tardives aux menaces émergentes en matière de sécurité continuaient d'aggraver l'instabilité sur l'ensemble du continent.

S'exprimant lors de l'ouverture du 12e Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique, le président Ndayishimiye a déclaré que les conflits en cours au Soudan, dans l'est de la République démocratique du Congo, au Sahel et dans la Corne de l'Afrique démontraient l'urgence de mettre en place des mécanismes de paix et de sécurité plus efficaces, dirigés par l'Afrique.

Il s'est dit préoccupé par les conséquences dévastatrices de ces conflits, notamment les déplacements massifs de populations, la perturbation de l'éducation et le recrutement de jeunes au sein de groupes armés.

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L'Afrique dispose déjà de systèmes continentaux d'alerte précoce, d'institutions chargées de la paix et de la sécurité, de forces de réserve et de médiateurs expérimentés, mais elle ne parvient souvent pas à agir assez rapidement lorsque des menaces apparaissent, a-t-il noté.

Le président de l'UA a exhorté les dirigeants africains à combler le fossé entre l'identification des conflits potentiels et la mise en oeuvre de mesures préventives, soulignant que la médiation doit débuter avant que la violence ne s'intensifie, et non après que les communautés aient subi des pertes dévastatrices.

Abordant la question du lien entre paix et développement, il a déclaré que la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'exportation de ressources naturelles non transformées, les flux financiers illicites et l'endettement croissant sapent la souveraineté économique et contribuent à l'instabilité.

Selon lui, les pays africains doivent renforcer leurs industries de transformation nationales, créer des opportunités d'emploi et veiller à ce que les recettes issues des ressources naturelles soient investies dans les services publics.

Le président de l'UA a particulièrement insisté sur l'importance de l'emploi des jeunes et de la participation des femmes aux négociations de paix, qu'il a qualifiées d'éléments essentiels à une prévention durable des conflits.

Il a également appelé à un financement prévisible pour les opérations de paix menées par l'Union africaine, à un renforcement de l'unité continentale et à une plus grande intégration économique par le biais de la Zone de libre-échange continentale africaine.

S'appuyant sur l'expérience du Burundi en matière de conflit et de réconciliation, le président Ndayishimiye a souligné qu'une paix durable ne pouvait être obtenue par les seules victoires militaires, exhortant les groupes armés et les parties en conflit à travers l'Afrique à renoncer à la violence et à rechercher des solutions négociées.

Il a en outre averti que la concurrence géopolitique et les dépendances technologiques émergentes pourraient exposer les pays africains à de nouvelles vulnérabilités, à moins que le continent ne renforce sa voix collective et n'investisse dans les infrastructures numériques, l'innovation et le développement des compétences.

Le président a appelé à une plus grande solidarité entre les nations africaines, soulignant que l'insécurité dans un pays peut avoir des conséquences de grande envergure pour les États voisins et l'ensemble du continent.

M. Ndayishimiye a conclu en exhortant les participants au Forum de Tana à aller au-delà des discussions et à identifier des mesures concrètes susceptibles de renforcer la paix, la résilience économique et la coopération régionale.

Il a enfin souligné l'importance de l'appropriation africaine dans l'élaboration du programme du continent en matière de paix et de sécurité.