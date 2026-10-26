Afrique: Le Premier ministre Abiy rend hommage aux dirigeants africains lors du 12e Forum de haut niveau de Tana

24 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a rendu hommage aux dirigeants africains pour leur engagement en faveur d'une paix menée par l'Afrique et de l'unité continentale, en marge du 12e Forum de haut niveau de Tana qui se tient actuellement à Bahir Dar.

Le Premier ministre a remis des cadeaux aux dirigeants africains.

Le 12e Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique se tient à un moment crucial, alors que l'interaction entre la stabilité politique, la souveraineté économique et la concurrence entre les grandes puissances mondiales façonne de plus en plus l'avenir de l'Afrique.

Sous le thème « Les voies vers la paix en Afrique : souveraineté économique et transformation géopolitique », le forum a réuni des chefs d'État, des dirigeants politiques, des décideurs, des chercheurs et des experts en sécurité afin d'explorer les moyens de renforcer la coopération continentale et de traduire les priorités communes en actions concrètes.

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