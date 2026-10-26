Togo: 39 millions d'euros - A quoi servira la nouvelle enveloppe allemande

À l'issue des consultations intergouvernementales achevées vendredi à Lomé, l'Allemagne a annoncé 39 millions d'euros de nouveaux financements.

Ils serviront à lancer de nouveaux projets et à renforcer ceux déjà en cours.

Concrètement, 27 millions d'euros iront à la coopération financière, qui finance les investissements et les infrastructures, et 12 millions à la coopération technique, qui apporte expertise et formation.

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L'agriculture se taille la part du lion. Le projet « Irrigation+ » doit permettre aux producteurs de mieux maîtriser l'eau tout en développant les filières agricoles. Berlin prévoit aussi d'accroître son soutien aux cantines scolaires, qui améliorent la nutrition et la scolarisation des enfants, ainsi qu'au programme de pistes rurales, indispensable pour désenclaver les zones de production et acheminer les récoltes vers les marchés.

Côté énergie, la coopération se poursuivra autour de la centrale hydrosolaire de Nangbéto, dans la région des Plateaux. Financé par la banque publique allemande KfW, ce projet doit renforcer la production d'électricité du pays.

Pendant trois jours, les deux délégations ont également passé en revue les autres domaines de coopération : développement économique, formation et emploi, gouvernance locale, santé, protection sociale et politique démographique. Des visites de terrain ont complété les échanges.

Un partenariat plus ciblé dès 2027

L'Allemagne veut désormais aller plus loin. « Nous voulons devenir encore plus efficaces, plus performants et plus stratégiques », a déclaré Anne Rehner, conseillère chargée du Togo au ministère allemand des Affaires étrangères. Les négociations prévues en 2027 devront fixer deux ou trois grands objectifs transversaux, qui serviront de boussole au partenariat.