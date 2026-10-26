Cote d'Ivoire: Diplomatie économique - Alassane Ouattara attendu en Suisse et en France

Le président de la République, Alassane Ouattara, effectue une visite en Suisse et en France à compter du vendredi 23 octobre 2026. Au programme : une intervention à la 8e Conférence présidentielle de l'Organisation mondiale du commerce (Omc), à Genève, et des échanges avec son homologue français, Emmanuel Macron, à Paris.

Le chef de l'État entend porter la voix de la Côte d'Ivoire sur les enjeux du commerce international, de l'investissement et de la coopération multilatérale. Selon un communiqué de la Direction de la communication de la Présidence de la République, publié le vendredi 23 octobre 2026, Alassane Ouattara prendra la parole, le jeudi 29 octobre, au siège de l'Omc à Genève.

Placée sous le thème « Commerce, investissement et partenariat pour le développement : l'expérience ivoirienne », cette 8e Conférence présidentielle se tiendra en marge de l'examen global de l'aide pour le commerce. Elle réunira les échanges de haut niveau organisés par l'institution autour des défis du commerce mondial, de la coopération multilatérale et de la gouvernance mondiale. À cette occasion, le Président Alassane Ouattara mettra en avant le rôle du commerce, de l'investissement et des partenariats dans la croissance économique, la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté. Cette intervention sera également l'occasion de présenter l'expérience ivoirienne en matière de développement et de coopération économique.

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Durant son séjour en Suisse, Alassane Ouattara aura des entretiens avec la directrice générale de l'Omc, Ngozi Okonjo-Iweala, ainsi qu'avec plusieurs personnalités. Ces rencontres devraient permettre d'aborder les enjeux du système commercial international et les perspectives de coopération. Après Genève, le chef de l'État se rendra à Paris pour des entretiens avec le président français, Emmanuel Macron. Cette étape française s'inscrit dans la continuité des relations entre Abidjan et Paris, autour des questions d'intérêt commun. Cette visite en Suisse et en France constitue ainsi une séquence diplomatique consacrée à la promotion des intérêts économiques ivoiriens et au renforcement des partenariats internationaux, dans un contexte où le commerce et l'investissement demeurent des leviers importants du développement.

Source : Communiqué de la Direction de la communication de la Présidence de la République, Abidjan, 23 octobre 2026.