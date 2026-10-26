Cote d'Ivoire: Emploi, insertion professionnelle/Enseignement technique - Mamadou Touré et Jean-Louis Moulot présentent les offres aux jeunes de Daloa

Belle affluence ce vendredi, au stade de Daloa. Ce 23 octobre, de nombreux jeunes, élèves... ont pris d'assaut les stands installés à l'esplanade. T

ous ont répondu à l'appel des émissaires du gouvernement à l'occasion du Salon national de l'enseignement technique (Snet) décentralisé organisé par le ministre délégué, chargé de l'Enseignement technique, Jean-Louis Moulot.

Dans un talk croisé, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, parrain de l'événement et Jean-Louis Moulot ont entretenu l'assistance sur les nombreuses perspectives qu'offrent l'enseignement technique et la formation.

Axée sur le thème : « De la formation à l'emploi : L'enseignement technique au service de la jeunesse », leur communication a permis aux nombreux apprenants qui ont effectué le déplacement de mieux s'imprégner des opportunités de cet ordre d'enseignement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À la tribune, le premier responsable de la jeunesse a rappelé les potentialités dont regorge la Côte d'Ivoire. « Grâce à la dynamique économique depuis bientôt 15 ans, le Président Ouattara a décidé d'industrialiser notre cacao, transformer notre café, transformer le manioc, etc. Toutes ces activités économiques ont besoin de gens qualifiés. À l'insertion professionnelle, nous avons besoin de ces jeunes pour les placer dans les entreprises », a confié Mamadou Touré.

10 000 jeunes sortent de l'enseignement technique et professionnel

Il a invité les parents à faire le choix des filières techniques et de la formation professionnelle pour leurs enfants. « Nous sommes obligés de réorienter nos enfants vers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Avec ces nombreuses structures, on peut régler le problème de l'emploi des jeunes. Soyez décomplexés. Quand vous allez dans le centre technique, apprendre un métier, l'avantage que vous avez, vous allez travailler très vite parce qu'on n'a pas besoin d'attendre le doctorat », a-t-il assuré.

À en croire le ministre, chaque année, ce sont près de 10 000 jeunes qui sortent de l'enseignement technique et professionnel. Ceux-ci ont souvent du mal à trouver un premier stage, pendant qu'ils se forment.

« Nous avons décidé d'installer des guichets emplois dans tous les lycées techniques et professionnels. Les stages, les recherches vont commencer déjà dans vos écoles, parce que vous avez le dispositif de l'Agence emploi jeunes pour mieux vous orienter, afin de saisir les opportunités de stage.

Dès la première année dans le domaine dans lequel vous avez décidé de faire une formation, commencez à faire des stages pour connaître le milieu professionnel et vous perfectionner », a-t-il insisté. Tout en plaidant auprès de son collègue de l'Enseignement technique pour la construction de lycées professionnels à Vavoua et à Issia.

Dans son speech, Jean-Louis Moulot a mis l'accent sur la synergie entre ses équipes et celles du ministère de la Jeunesse. En formant mieux les jeunes, en adaptant les formations aux besoins des entreprises qui vont les recruter, en identifiant les opportunités, ils seront mieux insérés.

« Grâce à cette synergie, nous allons pouvoir offrir davantage d'opportunités à nos jeunes. Aux parents et aux jeunes, il y a de nombreuses opportunités dans tous les domaines. Qu'il s'agisse du numérique, de l'intelligence artificielle, de la soudure, de la bijouterie, de la transformation de produits agricoles qui ne sont pas encore pourvus, les bons emplois attendent les jeunes ivoiriens, En allant dans les filières techniques, vous contribuez à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire », a préconisé le ministre délégué.

Le Snet a été également meublé par un partage d'expériences, entre autres, des talks inspirants. Tidiane Samassi, titulaire d'un Bac F1 obtenu au lycée technique d'Abidjan, directeur à Mct Carrier; Boua Emma, formée au lycée multisectoriel Mohammed VI de Yopougon, restauratrice, sont revenus sur leurs parcours et ont appelé les apprenants à faire le choix du technique.

Avec pour thème principal, « L'enseignement technique, levier de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire », cette rencontre a permis d'instruire les moyens jeunes sur leur autonomie afin de participer pleinement au développement du pays.

Encadré 1

Promotion du genre et intégration de l'IA dans les programmes

Le Plan national de développement (Pnd) 2026-2030 opère un repositionnement majeur de l'enseignement technique et professionnel. Ce secteur ne doit plus être considéré comme un simple ordre d'enseignement, mais comme un instrument structurant de la transformation économique et sociale, un levier de compétitivité des entreprises et un vecteur de création d'emplois durables. C'est le message livré par l'inspecteur général, coordonnateur général de l'enseignement technique, Sainy Kouakou, lors du Salon national de l'enseignement technique (Snet), à Daloa.

Selon lui, l'enseignement technique et professionnel est désormais appelé à réduire le déséquilibre entre l'offre de formation et la demande de compétences ainsi qu'à accompagner l'industrialisation du pays en soutenant les filières économiquement stratégiques. Notamment les transformations agroalimentaires, l'agro-industrie, le Btp, l'industrie de la mécanique et l'électricité. Le Snet devient ainsi un instrument opérationnel de la mise en cohérence entre la formation et l'emploi. Mieux, il se veut un cadre privilégié de dialogue, de concertation entre le monde de la formation et celui de la production.

Aussi, il constitue un espace de valorisation des métiers techniques et surtout industriels, un outil d'orientation des jeunes et un levier de développement du partenariat durable. Dans ce repositionnement, a fait savoir l'inspecteur général, deux priorités transversales méritent d'être pris en compte : la promotion du genre et l'intégration de l'Intelligence artificielle (IA) dans les programmes de formation. « La participation de la jeune fille aux formations industrielles constitue un enjeu important d'équité, d'inclusion et de performances économiques.

Nous devons donc oeuvrer collectivement pour que chaque jeune fille puisse choisir sa formation en fonction de ses aptitudes, de ses ambitions et de ses perspectives professionnelles sans être limitée par des préjugés », a-t-il encouragé. L'IA, quant à elle, a-t-il rappelé, représente aujourd'hui un levier majeur de transformation des systèmes éducatifs et des secteurs productifs. « Cette première édition, à travers ses différentes étapes décentralisées, ouvre la voie d'une à une dynamique continue de transformation, de coopération et d'innovation au service de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire.

Ensemble, faisons des compétences de notre jeunesse une richesse pour notre pays et de l'enseignement technique et professionnel un moteur de développement », a exhorté Sainy Kouakou.

Encadré 2

Parcours, difficultés, efforts et réussites partagés...

En organisant le Salon national de l'enseignement technique (Snet), il est question de faire connaître aux jeunes les métiers techniques et leur donner la possibilité d'accéder à des formations de qualité, en vue d'acquérir des compétences recherchées.

À travers cette nouvelle formule, le talk des ministres, l'objectif visé, selon le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l'Enseignement technique, Angui Bléou Philippe, est de permettre à des professionnels de raconter leurs parcours, leurs difficultés, leurs efforts et leurs réussites. « Vous allez découvrir des établissements, des entreprises. Vous pourrez bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans les salles d'orientation qui sont dans les stands et vous allez vous rapprocher du guichet Emploi-Jeunes », a-t-il informé.

Rappelant que la présence de nombreux ministres à ce rendez-vous porte un message fort : celui de former et d'insérer désormais. « Chers jeunes, votre situation actuelle ne détermine pas toute votre vie. Venez vous informer, venez vous orienter, venez apprendre, venez rencontrer ceux qui peuvent vous aider réellement à avancer. Car votre avenir ne se construira pas seulement avec des rêves, mais avec des compétences, avec du courage et avec des opportunités saisies », a-t-il lancé à l'endroit des nombreux jeunes réunis pour l'occasion.

F. Sylla