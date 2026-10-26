Cote d'Ivoire: Chirurgie esthétique (BBL) à Abidjan - Les femmes invitées à la prudence

Le Brazilian Butt Lift (Bbl) est une intervention esthétique destinée à augmenter ou à remodeler le volume des fesses. Cette pratique attire de plus en plus de personnes désireuses de transformer leur silhouette.

À Abidjan, de nombreuses jeunes femmes s'intéressent à cette intervention, particulièrement coûteuse. Malheureusement, faute de moyens suffisants pour recourir à de véritables spécialistes, certaines se tournent vers de faux praticiens. Déterminées à se refaire la silhouette à tout prix, elles s'exposent ainsi à de graves risques.

Récemment, à Abidjan, plusieurs plaintes ont été enregistrées contre un individu surnommé « docteur Tanoh », qui se présentait comme un spécialiste des interventions esthétiques. Celui-ci aurait pratiqué des interventions de Bbl sur des femmes dans la capitale économique ivoirienne. Ces opérations auraient mal tourné, allant jusqu'à entraîner le décès d'une jeune femme.

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Après ce drame, le « docteur Tanoh » aurait pris la fuite. Le mardi 20 octobre 2026, le mis en cause a finalement été retrouvé et interpellé par les enquêteurs de la Police économique. De nouvelles plaintes ont également été enregistrées par les services compétents.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les conditions dans lesquelles les interventions esthétiques étaient réalisées, de vérifier les qualifications professionnelles du mis en cause, d'établir la nature des prestations proposées et de préciser les circonstances dans lesquelles celles-ci étaient pratiquées.

À ce stade de la procédure, le « docteur Tanoh » a été déféré devant l'autorité judiciaire compétente. Il appartient désormais à la justice d'examiner les éléments recueillis, de déterminer les éventuelles infractions et d'établir les responsabilités.

C'est l'occasion d'inviter les femmes à la prudence et à rester naturelles.