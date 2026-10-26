Kenya: Le Premier ministre Abiy tient des entretiens bilatéraux avec le vice-président du Kenya en amont du Forum de Tana

24 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré avoir reçu le vice-président du Kenya, Kithure Kindiki, en amont du 12e Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique.

Les deux parties ont tenu une brève réunion bilatérale afin d'aborder des questions d'intérêt commun.

« J'ai eu le plaisir de recevoir le vice-président du Kenya, Kithure Kindiki, en amont du 12e Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique, où nous avons tenu une brève réunion bilatérale sur des questions d'intérêt commun », a écrit le Premier ministre Abiy sur les réseaux sociaux.

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