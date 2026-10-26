Ethiopie: « Les intérêts stratégiques de l'Éthiopie et ses liens historiques la lient à la mer Rouge » - l'ambassadeur Zerihun

Addis Ababa — « L'importance stratégique de l'Éthiopie, ses liens historiques et ses réalités géographiques font que son accès à la mer Rouge est indissociable de ses intérêts nationaux », a déclaré l'ambassadeur Zerihun Abebe, directeur général des Affaires africaines au ministère des Affaires étrangères.

S'adressant aux journalistes en marge du 12e Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique, à Bahir Dar, l'ambassadeur Zerihun a souligné que la quête d'un accès à la mer par l'Éthiopie trouvait ses racines dans l'histoire, la géographie et la sécurité nationale.

« Nous avons déclaré à maintes reprises que la question d'un débouché sur la mer est une question de survie pour l'Éthiopie », a-t-il déclaré, ajoutant que le pays avait élaboré des stratégies politiques pour faire avancer cet objectif.

Il a souligné que l'Éthiopie ne pouvait être exclue des discussions sur la mer Rouge, compte tenu de sa position stratégique, de ses intérêts en matière de sécurité et de son rôle dans l'ensemble de la région.

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Les réalités régionales en constante évolution, a-t-il ajouté, exigent une coopération qui tienne compte des intérêts de l'Éthiopie.

L'ambassadeur Zerihun a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à collaborer avec les pays de la région pour promouvoir la paix, le développement et la sécurité commune, décrivant le Forum de Tana comme une plateforme importante pour renforcer la coopération et relever les défis communs.

Il a également souligné la nécessité d'un pôle régional capable de contribuer à la paix, au développement et à la stabilité, affirmant que l'Éthiopie a historiquement joué - et continue de jouer - un tel rôle.

Ces déclarations interviennent alors que les acteurs régionaux et internationaux se réunissent à Bahir Dar à l'occasion du Dialogue des envoyés spéciaux du Forum de Tana, qui examine l'évolution de la géopolitique de la Corne de l'Afrique et les défis croissants en matière de sécurité en mer Rouge.

Dans son allocution de bienvenue, Redwan Hussein, directeur général du Service national du renseignement et de la sécurité (NISS), a souligné l'importance stratégique de la mer Rouge et de ses voies commerciales maritimes, avertissant que la militarisation croissante, la concurrence entre les puissances extérieures et les attaques contre la navigation marchande dans le détroit de Bab el-Mandeb constituent des risques pour la stabilité régionale.

Il a insisté sur le fait que la sécurisation de la mer Rouge nécessite une action collective des États de la région et de partenaires internationaux fiables.

Il a noté que l'Éthiopie avait un intérêt majeur dans la sécurité maritime, en tant que pays dépendant de la mer Rouge pour son commerce international.

Des discussions de haut niveau sur le thème « La sécurité régionale dans la Corne de l'Afrique et en mer Rouge » ont réuni des représentants africains et internationaux afin d'examiner l'évolution du paysage sécuritaire et géopolitique de la région.

Le 12e Forum de haut niveau de Tana se tient sous le thème « Les voies vers la paix en Afrique : souveraineté économique et transformation géopolitique », réunissant des décideurs politiques, des diplomates et d'autres parties prenantes afin d'explorer les réponses menées par l'Afrique aux défis de paix et de sécurité du continent.