Algérie: Condoléances du président de la République suite au décès du moudjahid Mohamed Ali Haroun

24 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Président Abdelmadjid Tebboune

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, samedi, ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille du moudjahid et ancien membre du Haut Comité d'Etat, Mohamed Ali Haroun, décédé à l'âge de 99 ans.

"C'est avec une immense tristesse et une profonde affliction que j'ai appris le décès du moudjahid Mohamed Ali Haroun, un des premiers militants et responsables de la Fédération de France du Front de libération nationale (FLN), où il a assumé diverses fonctions liées aux aspects politiques et médiatiques, parallèlement à son engagement dans l'action diplomatique et dans le financement de la glorieuse Révolution de libération", lit-on dans le message de condoléances.

"Interlocuteur d'une rare élégance intellectuelle, auteur témoin d'importants événements, éminent juriste et grand avocat ayant défendu les détenus et les militants algériens devant les tribunaux français, le défunt restera dans l'histoire pour son engagement national, depuis son élection dans l'Assemblée nationale constituante, et pour son parcours d'homme d'Etat, en qualité de ministre et de membre du Haut Comité d'Etat", a poursuivi le président de la République.

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"Alors que nous faisons nos adieux au regretté moudjahid Mohamed Ali Haroun, je vous présente, ainsi qu'à toutes ses soeurs moudjahidate et à tous ses frères moudjahidine, mes sincères condoléances, vous assurant de ma profonde compassion et priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de vous prêter patience et réconfort. +A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons+", conclut le président de la République.

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