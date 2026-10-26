Ethiopie: Le Premier ministre Abiy affirme que l'accès à la mer est vital pour l'Éthiopie

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné l'importance stratégique de l'accès à la mer pour l'Éthiopie, insistant sur le fait qu'il s'agit d'un enjeu vital lié à la sécurité, à la souveraineté et à l'avenir à long terme du pays.

« Pour une nation de plus de 130 millions d'habitants, l'accès à la mer est vital. Imaginez devoir planifier l'avenir pour les générations à venir, alors que toutes les voies d'accès au reste du monde doivent passer par d'autres pays. Cela concerne notre sécurité, notre souveraineté et l'avenir de nos enfants », a déclaré le Premier ministre.

S'exprimant lors du 12e Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique, à Bahir Dar, placé sous le thème « Les voies vers la paix en Afrique : souveraineté économique et transformation géopolitique », le Premier ministre Abiy a souligné l'importance d'un accès maritime fiable pour l'Éthiopie.

Le Premier ministre a affirmé que l'Éthiopie continuerait à poursuivre ses aspirations par le dialogue et dans l'intérêt mutuel.

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« Nous continuerons à convaincre par le dialogue et l'intérêt mutuel. Le besoin de routes fiables est partagé dans toute l'Afrique. De bons corridors relient les producteurs aux marchés et profitent aux communautés situées le long du trajet. La Zone de libre-échange continentale africaine ouvre la voie à un commerce plus étendu. Lorsque le franchissement d'une frontière est simple et abordable, les petits commerçants intègrent l'économie formelle. Et lorsque l'application de la loi fonctionne, elle perturbe les réseaux illicites qui financent la violence », a déclaré le Premier ministre.

Le Premier ministre a également souligné le rôle de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) dans l'expansion du commerce intra-africain, notant que des mouvements transfrontaliers plus simples et plus abordables pourraient aider les petits commerçants à intégrer l'économie formelle, tandis qu'une application efficace de la loi pourrait perturber les réseaux illicites qui financent la violence.

Abordant les avancées de l'Éthiopie en matière de développement, Abiy a salué la détermination des Éthiopiens à mener à bien le projet du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD).

Le Premier ministre Abiy a souligné que ce projet devait se traduire par des avantages concrets pour les citoyens, sous la forme d'un approvisionnement électrique fiable, d'une croissance industrielle et d'une amélioration des conditions de vie.

« C'est la détermination de notre peuple qui a permis de construire le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne. À présent, nous leur devons des résultats : une alimentation électrique fiable, des industries en pleine croissance, de meilleures conditions de vie », a-t-il déclaré.

Il a en outre souligné l'importance de partager les fruits du développement avec les pays voisins, rappelant que l'électricité éthiopienne alimente le Kenya, le Soudan, Djibouti et la Tanzanie.

« Une ligne électrique qui traverse une frontière est une promesse renouvelée chaque jour », a souligné le Premier ministre, mettant en avant le potentiel de la coopération énergétique régionale pour renforcer l'intégration économique et la prospérité partagée.