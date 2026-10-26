Maroc: Coupe de la CAF - Le Raja Casablanca se qualifie pour la phase de groupes après sa victoire face à El Kanemi Warriors (2-0)

Le Raja Casablanca s'est qualifié pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), après sa victoire face aux nigérians d'El Kanemi Warriors sur le score de 2 buts à 0, en match retour du 2e tour préliminaire, disputé vendredi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Les buts du Raja Casablanca ont été inscrits par Aymen Barkok (89e) et Marian Fernando Huja dans le temps additionnel de la rencontre.

Les Verts avaient ramené un match nul (2-2) du terrain d'El Kanemi Warriors lors du match aller, disputé dimanche dernier au Nigeria, validant ainsi leur qualification par un score cumulé de quatre buts à deux sur l'ensemble des deux rencontres.

Dans le cadre de la même compétition, l'AS FAR accueillera, dimanche prochain, les Ivoiriens de Korhogo au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, à partir de 19h00, pour le compte de la manche retour du deuxième tour préliminaire.