Mali: Les civils pris en étau, l'État impuissant...

Lundi, le bureau exécutif de la communauté Idaksahak - aussi appelée Daoussahak - fait part de "sa vive émotion et son immense consternation" après la mort de 48 civils dimanche à Tagadayat, région de Ménaka.

Selon leur communiqué, "ces populations civiles sans défense ont été attaquées par des éléments armés de Daesh, arrivés à bord de plusieurs motos". Le bilan varie selon les sources entre 40 et plus de 50 morts, dont des femmes et des personnes âgées, des campements incendiés à Tinabow et Tagadayat, à 50 km de Ménaka.

Le même lundi 19 octobre, un autre rapport rappelle l'autre face du drame : le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), branche sahélienne d'Al-Qaïda, confirme des exécutions sommaires de soldats maliens à Tabrichat, région de Gao, après l'attaque d'un convoi parti d'Anefis en juillet. Et Human Rights Watch accuse l'armée malienne et l'Africa Corps russe d'avoir tué et blessé des dizaines de civils lors d'opérations récentes.

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Le tableau est clair : les civils sont attaqués par tous les belligérants. L'Etat islamique (EI), et plus précisément sa branche sahélienne l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), les massacre en représailles aux opérations des Forces armées maliennes (Fama), du Mouvement pour le salut de l'Azawad (MSA, groupe armé touarègue daoussahak pro-Bamako) et de l'Africa Corps. Le Jnim exécute les militaires capturés. Et les Fama et leurs supplétifs russes sont accusés de bavures contre ceux qu'ils sont censés protéger, des Idaksahak soupçonnés d'être des informateurs de l'EI.

Depuis janvier, le compteur s'affole. Selon les décomptes ouverts, plus de 800 civils et près de 300 militaires Fama auraient été tués en 2026, dont plus de la moitié dans le nord-est, Gao-Ménaka-Kidal. Un rythme qui confirme que la junte ne contrôle plus le terrain.

Car l'Etat est absent. A Ménaka, pas de garnison pour protéger les campements. L'armée arrive après, communique sur une "base terroriste frappée avec succès" samedi, veille du massacre. Les populations fuient vers la ville de Ménaka sans aide. La résidence du chef du MSA, Moussa Ag Acharatoumane, pourtant membre du Conseil national de transition (CNT, organe législatif tenant lieu de parlement sous la junte), est elle-même attaquée.

Face à cette impasse militaire, Bamako tente une ouverture diplomatique. Rapprochement avec le Maroc sur l'accès à l'Atlantique, dégel avec l'Algérie après la crise des drones de 2025, et reprise du dialogue sécuritaire avec la Côte d'Ivoire pour la frontière sud. Autant de tentatives de briser l'isolement de l'Alliance des Etats du Sahel (AES, confédération formée par le Mali, le Burkina et le Niger) et de trouver d'autres soutiens que Moscou.

Mais à Tagadayat, aucun diplomate ne protège. Les civils idaksahak paient le prix d'une guerre où chaque camp se venge sur les plus faibles.