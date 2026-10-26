Sahara Occidental: Washington enterre le Polisario

L'avant-projet de résolution présenté ce jeudi 22 octobre 2026 par les États-Unis au Conseil de sécurité traduit une volonté rarement exprimée avec autant de netteté : Donald Trump veut accélérer le règlement du dossier saharien et inscrire sa clôture parmi les succès diplomatiques de son mandat.

Le texte tend à faire de l'autonomie proposée par le Maroc la solution jugée la plus réalisable. Il prévoit aussi de rebaptiser la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso) en Mission des Nations unies au Sahara occidental (Minuso), en supprimant ainsi toute référence au référendum.

Le calendrier proposé révèle l'ampleur du basculement. Le Secrétaire général de l'ONU devrait présenter, avant le 15 décembre 2026, des propositions détaillées sur l'organisation, le mandat, les ressources et le financement de la future mission politique. Les effectifs militaires et en uniforme seraient réduits d'au moins 50 % avant le 31 janvier 2027, avec fermeture ou fusion de certains sites. La composante de maintien de la paix prendrait fin le 30 avril 2027 ; dès le 1er mai, la Minuso deviendrait une mission strictement politique, jusqu'au 31 octobre 2027. Washington cherche ainsi à faire passer le dossier d'une gestion indéfinie à la recherche d'un compromis final.

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La réaction discrète des soutiens traditionnels du Polisario s'explique d'abord par le rapport de forces. Une opposition frontale à Washington risquerait d'accentuer leur isolement, alors qu'un nombre croissant d'États considère l'autonomie comme l'option la plus praticable. La Russie et la Chine peuvent chercher à amender le texte ou s'abstenir, mais elles ont peu d'intérêt à ouvrir un bras de fer avec les États-Unis sur un dossier secondaire dans leurs priorités. L'Algérie doit, elle, concilier sa position historique, ses intérêts sécuritaires régionaux et la préservation de ses canaux avec Washington. Cette retenue ne signifie donc pas un ralliement, mais plutôt la reconnaissance d'un rapport de forces défavorable.

Le Polisario rejette toutefois cette orientation et menace de quitter le processus si le texte est adopté sans modifications substantielles. La partie n'est donc pas terminée : l'avant-projet reste négociable et son adoption ne réglerait ni la question du consentement des populations, ni celle des garanties politiques, ni la surveillance du cessez-le-feu. La fin d'un cycle paraît néanmoins plausible, celui du référendum annoncé depuis 1991 mais jamais organisé. Un autre pourrait s'ouvrir, centré sur le contenu, les garanties et le calendrier d'une autonomie. Le dossier ne serait pas encore définitivement clos ; son cadre historique, lui, pourrait l'être.