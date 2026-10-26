Nigeria: Les actions nigérianes poursuivent leur baisse pour la quatrième semaine consécutive, sous l'effet des banques et des assureurs

Les actions nigérianes ont reculé pour la quatrième semaine consécutive, entraînant une perte de valeur boursière d'environ 206 milliards de nairas au cours des cinq séances de bourse qui se sont achevées le 23 octobre 2026, les baisses enregistrées par les valeurs bancaires, d'assurance et pétrolières ayant compensé les gains des entreprises industrielles.

L'indice All-Share de la Bourse nigériane (NGX) a reculé de 0,13 %, passant de 247 539,73 points la semaine précédente à 247 222,27 points, tandis que la capitalisation boursière est passée de 160 725 milliards de nairas à 160 519 milliards de nairas. L'indice affiche toujours une hausse de 58,87 % depuis le début de l'année 2026, malgré un recul de 1,59 % en octobre.

L'activité boursière s'est intensifiée au cours de la semaine, les investisseurs ayant échangé 2,024 milliards d'actions pour une valeur de 110,77 milliards de nairas dans le cadre de 173 113 transactions, contre 1,659 milliard d'actions d'une valeur de 98,09 milliards de nairas la semaine précédente. Le volume des échanges a progressé de 22 %, tandis que la valeur des transactions a augmenté de 12,93 %. Les services financiers ont représenté 54,89 % des actions échangées et 48,66 % de la valeur totale des transactions. Multitrex Integrated Foods, Zenith Bank et Livestock Feeds ont représenté 521,57 millions d'actions pour une valeur de 19,09 milliards de nairas, soit 25,76 % du volume du marché.

Le secteur de l'assurance a mené la baisse, reculant de 2,79 %, suivi par celui du pétrole et du gaz (-2,55 %) et par le secteur bancaire (-0,67 %). L'indice NGX 30 a reculé de 0,01 % à 9 100,27 points, tandis que l'indice NGX Main Board a perdu 0,77 %. Le secteur des biens industriels a progressé de 1,95 %, soutenu par les achats sur Dangote Cement, dont le titre a grimpé de 10 % vendredi. L'indice NGX Premium a progressé de 0,80 %, tandis que l'indice des biens de consommation a reculé de 0,55 %.

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ABC Transport a mené le peloton des valeurs les plus performantes de la semaine, avec une hausse de 20,66 % à 7,30 nairas, suivi par AVA Capital, qui a progressé de 17,74 % à 7,30 nairas. Caverton Offshore Support Group a progressé de 17,07 % à 4,80 nairas, tandis que Fidelity Bank a grimpé de 14,01 % à 24 nairas. UPDC Real Estate Investment Trust a enregistré la plus forte baisse, reculant de 17,26 % à 17,50 nairas. NGX Group a chuté de 10,29 %, tandis que Livestock Feeds a perdu 10,26 %.

La largeur du marché s'est affaiblie, avec 20 titres en hausse contre 55 en baisse, contre 50 hausses et 30 baisses la semaine précédente. 71 autres titres sont restés inchangés. Toutefois, le rebond de 0,92 % enregistré vendredi a ajouté environ 1 470 milliards de nairas à la capitalisation boursière, réduisant ainsi les pertes de la semaine. Sur le marché des titres à revenu fixe, les transactions obligataires ont chuté à 226,31 millions de nairas, contre 2,64 milliards de nairas, tandis que le volume des échanges de produits négociés en bourse a reculé à 244,25 millions de nairas.

Points clés à retenir

Le marché boursier nigérian est en baisse depuis quatre semaines consécutives, mais l'indice de référence affiche toujours une hausse de 58,87 % en 2026, ce qui laisse penser que les investisseurs prennent leurs bénéfices après des mois de hausses. Cette dernière correction intervient alors que la largeur du marché s'est affaiblie, avec 55 titres en baisse et 20 en hausse, contre 30 titres en baisse et 50 en hausse la semaine précédente.

Ce renversement de tendance montre que la pression à la vente s'est étendue à un plus grand nombre d'entreprises, même si l'indice n'a enregistré qu'une légère baisse hebdomadaire de 0,13 %. L'indice bancaire NGX a reculé de 7,25 % en octobre, tandis que les valeurs d'assurance ont perdu 3,47 % et celles du pétrole et du gaz 3,38 %. En revanche, le secteur des biens industriels a progressé de 1,98 % au cours du mois, soutenant ainsi le marché. Le rebond de vendredi, qui a ajouté 1 470 milliards de nairas à la capitalisation boursière, a été soutenu par les hausses de Dangote Cement et de First HoldCo, qui ont toutes deux progressé de 10 % au cours de la séance.

Cette reprise suggère que l'intérêt des acheteurs reste vif pour certaines sociétés, malgré le recul général. Les investisseurs évaluent également les perspectives en matière de taux d'intérêt après que la Banque centrale du Nigeria a abaissé son taux directeur à 23 % en septembre. Une baisse des taux pourrait réduire les coûts de financement des entreprises et influencer la manière dont les investisseurs répartissent leurs capitaux entre actions et titres à revenu fixe. Toutefois, les titres d'État continuent d'offrir des rendements qui rivalisent avec ceux du marché boursier.

La hausse du volume hebdomadaire des échanges sur actions, à 110,77 milliards de nairas, suggère un regain d'intérêt pour les transactions, même si le nombre de transactions a diminué. Les investisseurs observeront si ce rebond se prolonge au cours de la prochaine semaine de cotation, si les actions bancaires se stabilisent et si les résultats financiers à venir des entreprises soutiendront les cours.