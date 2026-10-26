La Gambie vient de recevoir 2,5 millions de dollars de la vente aux États-Unis d'une résidence de luxe proche de Washington, appartenant à l'ancien Président, Yahya Jammeh. La somme a été directement versée dans les caisses de la Commission nationale chargée des réparations pour indemniser les victimes de son régime.

C'est un tournant symbolique : pour la première fois, des biens confisqués à l'étranger servent concrètement à réparer. L'on peut dire que neuf ans après la chute de Yahya Jammeh, la Gambie avance par petites étapes. La démocratie électorale est installée, mais la confiance et la justice traînent.

Ces 2,5 millions de dollars ne répareront pas 22 ans de terreur. Mais ils donnent un visage concret à la réparation. Ils montrent que les biens mal acquis peuvent redevenir un outil de paix.

Le défi pour Banjul en 2026 est désormais de transformer cet argent en justice visible, poursuivre les procès des responsables, et empêcher que les divisions du passé ne ressurgissent. C'est à ce prix que la sérénité cessera d'être fragile pour devenir durable.

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Le parcours du pays depuis la chute de Jammeh commande que l'on s'y attarde comprendre d'où partent les Gambiens et comprendre la portée de cette indemnisation. Pour ce faire, il faut revenir aux dates clés.

Pour rappel, Yahya Jammeh a pris le pouvoir le 22 juillet 1994 par un coup d'État militaire. Il avait alors 29 ans. Pendant 22 ans, son régime a été marqué par des arrestations arbitraires, des disparitions, des exécutions sommaires et une répression féroce contre la presse et l'opposition.

Il a été chassé du pouvoir le 21 janvier 2017, après avoir refusé sa défaite à l'élection présidentielle de décembre 2016 face à Adama Barrow. Une intervention de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ( Cedeao) a contraint Jammeh à l'exil. Il vit depuis en Guinée équatoriale.

Depuis cette date, la Gambie tente de panser ses plaies. Et l'on note une sérénité retrouvée mais fragile. Puisque le pays a retrouvé des libertés fondamentales. La presse critique, les Ong et les partis d'opposition peuvent de nouveau fonctionner sans risquer la prison. Adama Barrow, réélu en 2021, a lancé une Commission vérité, réconciliation et réparations (Trrc), qui a rendu son rapport en 2021.

Sur le plan politique, le débat reste toutefois tendu. Des partisans de Jammeh sont revenus au pays et son parti, l'Aprc, siège encore au Parlement. Certains craignent un retour de l'ancien régime.

Au niveau économique, la pauvreté et le chômage des jeunes nourrissent toujours des frustrations. Concernant le secteur judiciaire, peu de hauts responsables du régime ont été jugés. Le processus est lent et manque de moyens.

L'impact attendu de l'indemnisation de 2,5 millions de dollars est donc immense. La vente de la résidence américaine, estimée à plusieurs millions de dollars, est l'une des 281 propriétés recensées appartenant à Jammeh. Il y a quatre ans, en 2022, les États-Unis ont obtenu le droit de la vendre au motif qu'elle avait été acquise grâce à des « produits criminels et à des fonds publics gambiens détournés ».

L'arrivée de cet argent dans la Commission des réparations a trois effets concrets notamment sur les victimes. En effet, c'est une reconnaissance matérielle. Depuis 2022, la Commission a déjà versé des compensations à plus de 300 familles de disparus, de torturés et de prisonniers politiques. Ces 2,5 millions vont permettre d'étendre les versements et de financer un soutien psychologique et médical. Pour beaucoup, c'est la preuve que l'État ne les a pas oubliés.

C'est un signal fort pour le processus de réconciliation. L'argent ne vient pas du budget gambien, mais directement du patrimoine de Jammeh. Cela renforce la légitimité de la Trrc et montre que la justice dépasse les frontières. Les organisations de défense des droits humains parlent d'un « précédent important » pour l'Afrique.

Sur la stabilité du pays, l'effet est double. D'un côté, cela apaise une partie de la société civile qui réclamait des actes concrets au-delà des discours. De l'autre, cela ravive les tensions avec les partisans de Jammeh qui dénoncent une « chasse aux sorcières » et une confiscation politique.