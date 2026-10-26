Addis Ababa — D'anciens dirigeants africains et hauts responsables ont appelé à une accélération de l'intégration continentale, à un renforcement des investissements dans les capacités technologiques et à un renforcement des institutions africaines.

Cet appel a été lancé lors d'une table ronde de haut niveau organisée dans le cadre du 12e Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique, à Bahir Dar, où l'ancien Premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan et le directeur général de la Commission nationale de planification de Namibie, Kaire Mbuende, ont discuté des voies à suivre pour la transformation géopolitique et économique de l'Afrique.

Les anciens dirigeants africains ont souligné l'importance de renforcer l'intégration continentale et les capacités technologiques afin de faire progresser la souveraineté économique, la sécurité collective et l'influence mondiale du continent.

Hailemariam a souligné que les retards dans la mise en oeuvre des accords continentaux existants continuent d'exposer les pays africains aux pressions extérieures et aux conflits par procuration.

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Il a également exhorté les dirigeants à traduire leurs engagements en actions concrètes.

« Pour nous, l'intégration africaine est avant tout un bouclier économique », a-t-il déclaré.

Hailemariam a insisté sur le fait qu'une coopération économique plus étroite renforcerait la capacité du continent à résister aux pressions extérieures.

« Nous ne pouvons pas nous protéger de la pression extérieure si nous ne nous intégrons pas. Deuxièmement, notre intégration est une force géopolitique. C'est pourquoi j'affirme qu'une intégration accélérée est essentielle et cruciale pour nous », a-t-il ajouté.

Mettant en avant les minerais critiques et les ressources liées à la transition énergétique de l'Afrique, qu'il a qualifiés de « minerais d'opportunité », Hailemariam a averti que la concurrence autour de ces actifs stratégiques pourrait alimenter l'instabilité si les pays africains ne parvenaient pas à coordonner leurs politiques en matière de ressources et à renforcer la coopération entre les producteurs.

Il a cité le conflit en cours en République démocratique du Congo (RDC) comme exemple des risques auxquels sont confrontées les régions riches en ressources.

Il a également fait part de ses inquiétudes concernant les retards pris dans la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), affirmant que les engagements politiques devaient s'accompagner d'actions concrètes.

S'appuyant sur son rôle de président de TradeMark Africa, il a mis les gouvernements africains au défi d'aller au-delà de la simple signature d'accords pour en concrétiser les avantages escomptés.

« Il existe une volonté politique pour signer des traités, mais il n'y en a pas pour les mettre en oeuvre », a-t-il déclaré.

L'ancien président nigérian Goodluck Jonathan a quant à lui souligné la nécessité d'une souveraineté technologique, affirmant que l'Afrique ne peut pas atteindre une véritable indépendance économique tant qu'elle dépend fortement des technologies, de l'expertise et des intrants industriels étrangers.

Pour illustrer ce défi, Jonathan a expliqué que même des réparations techniques relativement mineures sur les infrastructures pouvaient nécessiter des composants importés et l'intervention de spécialistes étrangers, ce qui rend les économies africaines dépendantes de capacités externes.

« Tout ce qui reste à l'Afrique, c'est de consommer ces produits, et cela n'a rien à voir avec l'industrialisation », a-t-il déclaré.

« On ne peut pas parler de souveraineté économique sans évoquer la souveraineté technologique », a-t-il ajouté.

Jonathan a mis en avant les expériences de l'Inde, de la Corée du Sud et de Singapour, soulignant le rôle des universités à forte intensité de recherche dans le développement de l'expertise nationale, la promotion de l'innovation et le soutien à la croissance industrielle.

Il a exhorté les gouvernements africains à investir de manière stratégique dans des établissements d'enseignement supérieur spécialisés et des instituts de recherche capables de produire les connaissances, les technologies et les professionnels qualifiés nécessaires pour soutenir les industries locales.

Il a également mis en garde contre le recours à l'emprunt principalement pour financer la consommation, appelant plutôt à un investissement accru dans les actifs productifs, la recherche et le renforcement des capacités nationales.

De son côté, Kaire Mbuende, directeur général de la Commission nationale de planification de la Namibie, a souligné que la force collective de l'Afrique dépendait de la solidité des institutions nationales, d'une coopération régionale efficace et d'organisations continentales compétentes.

« Il ne peut y avoir d'Afrique forte sans pays africains forts, sans régions fortes et sans une organisation continentale forte », a déclaré M. Mbuende.

Il a défini la souveraineté économique comme la capacité à contrôler et à utiliser les ressources naturelles au profit des populations africaines par le biais de l'industrialisation, de la réduction de la pauvreté et de la création d'emplois.

« La souveraineté économique est avant tout une question de contrôle de nos ressources naturelles afin de les utiliser au profit de nos populations par le biais de l'industrialisation, de la réduction de la pauvreté et de la lutte contre le chômage », a-t-il déclaré.

M. Mbuende a également appelé à un renforcement des capacités nationales et de la mobilisation des ressources, à un redoublement d'efforts pour atteindre les objectifs du Traité d'Abuja, ainsi qu'au renforcement des institutions continentales proposées de longue date.

Il a en outre appelé à des réformes de la gouvernance mondiale et à une coopération plus étroite entre les pays du Sud afin d'obtenir des conditions de financement plus équitables, soulignant les préoccupations liées aux coûts d'emprunt élevés auxquels sont confrontés les pays africains malgré leurs taux de défaut de paiement relativement faibles.

Les intervenants ont souligné que la transformation économique de l'Afrique dépendait de la capacité à transformer ses accords existants, ses ressources naturelles et ses stratégies de développement en résultats concrets grâce à une mise en oeuvre plus rapide, à des investissements technologiques, à des institutions plus solides et à une gestion coordonnée des ressources du continent.